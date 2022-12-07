Impact-соцсеть ro: привлекла $300 тыс. инвестиций на доработку функционала и тесты за рубежом

Социальная сеть ro: с переводом почти всех рекламных доходов на благотворительность привлекла $300 тыс. от бизнес-ангелов. Об этом RB.RU сообщил представитель проекта.

По его словам, эта сумма «является первой частью более крупного раунда, который ro: планирует привлечь в ближайшем будущем». Инвесторами выступили предприниматели Михаил и Александр Исмагиловы, летом 2021 года они уже вложили в проект $400 тыс.

Сделка прошла в формате SAFE (Simple Agreement for Future Equity, соглашение о будущем капитале). Valuation cap (устанавливает максимальную оценку компании для раннего инвестора на следующем этапе финансирования) составляет $15 млн.

«Новые инвестиции связаны с успехом тестового запуска, который состоялся в ноябре 2022 года: соцсеть показала высокий уровень вовлеченности пользователей. Люди активно рассказывают друг другу о приложении. CRR (возвращаемость пользователей на третий день) составила 38%, что очень много для молодой соцсети, где пока еще мало людей и контента. Количество постов на одного человека составило 1,4», — сообщил представитель ro:.

Инвестиции будут направлены на развитие новых функций в приложении и тестирование маркетинговых гипотез в России, США, Великобритании, Германии и Индии.

Ro: запустилась в тестовом режиме в ноябре. 80% дохода от рекламного дохода соцсети направляется в благотворительные фонды. Соцсеть зарегистрирована в США и привлекла первых пользователей в США, Австралии, UK и Индии. Ro: основал россиянин Андрей Ващенко, который создал сервис Antimarket, позднее проданный X5 Group и преобразованный в экспресс-доставку «Пятерочки» и «Перекрестка».

В ro: сообщили, что «соцсеть вызвала интерес у нескольких рекламодателей», однако не назвали конкретных партнеров.

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