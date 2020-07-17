Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на перевод прибыли за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде обещают разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5% вместо 15%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на утвержденную правительством «дорожную карту» по трансформации делового климата в сфере корпоративного управления.

Законопроекты планируется подготовить к сентябрю 2020 года и принять в мае—июне 2021 года. Изменения должны вступить в силу с 2022 года.

Главная из инициатив в «дорожной карте» — существенное расширение права на применение льготной ставки в размере 5% на дивиденды за рубеж. Сейчас такое право есть только у публичных международных холдинговых компаний.



Международными холдинговыми компаниями признаются не все резиденты САР, а только те, кто выполняет критерии:

созданы до 2018 года;

контролирующие лица стали таковыми до 2017 года;

зарегистрированы в САР в порядке редомициляции: сменили «прописку» с сохранением названия, банковских счетов, штата сотрудников, договорных отношений и другое.

Сейчас в САРах зарегистрировано 30 компаний и один фонд. Среди резидентов САР пока почти нет совместных предприятий с иностранными инвесторами, у большинства российские бенефициары, рассказала изданию партнер PwC Галина Науменко.

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