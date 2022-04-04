Законопроект о бессрочном виде на жительство для иностранных специалистов внесли в Госдуму

Иностранные высококвалифицированные специалисты в скором времени смогут получить бессрочный вид на жительство в России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Предлагается увеличить зарплату таким специалистам до 750 тыс. рублей за один квартал.
Автором законопроекта о бессрочном ВНЖ для иностранных специалистов является правительство РФ, следует из данных на сайте Госдумы.
Инициатива призвана привлечь на ПМЖ в Россию иностранцев, «наиболее востребованных российской экономикой». Бессрочный вид на жительство предлагается выдавать тем, кто уже работает на территории России, имеет ВНЖ и платит налоги в РФ.
Правительство также предлагает увеличить зарплату иностранным специалистам до 750 тыс. рублей за квартал (~250 тыс. рублей в месяц).
Авторы законопроекта отметили, что повышение зарплаты дополнительно не создаст дополнительной нагрузки на работодателей, потому что, по данным налоговой службы на 2018 год, зарплата высококвалифицированного специалиста в России была не ниже 600 тыс. рублей.
Около 5 тыс. IT-специалистов рассматривают возможность покинуть Россию, рассказывали RB в конце февраля.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в декабре 2021 год сообщал, что в России не хватает около 1 млн IT-специалистов. По прогнозу Минцифры, дефицит кадров в IT-сфере достигнет 2 млн человек к 2027 году.
Фото на обложке: hodim /
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