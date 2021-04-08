Индекс инноваций в единорогах: ВШЭ подсчитала стартапы в мегаполисах

Исследователи Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировали 36 глобальных центров на основе 120 показателей, характеризующих развитие технологий, институциональной среды, креативных индустрий и инфраструктуры. Отдельный блок индикаторов посвящен венчурному бизнесу.

В 2020 г. в Москве насчитывалось 1 509 стартапов, что сопоставимо с показателями Парижа (1 520), Торонто (1 441), Сан-Паулу (1 394) и Берлина (1 364), гласит отчёт, полученный редакцией RB.RU. В общем рейтинге российская столица расположилась на 9 месте.

С единорогами же Москве повезло гораздо меньше — таковые просто отсутствуют. Однако специалисты ВШЭ отмечают, что схожая ситуация сложилась и во многих других глобальных центрах: наличием единорогов не могут похвастаться Торонто, Мумбаи, Амстердам и Стокгольм.

Кроме того, известны примеры, когда эмигрировавшие выпускники московских вузов создавали успешные стартапы за рубежом, со временем ставшие единорогами: так, Николай Сторонский, основатель Revolut (Лондон, Великобритания), окончил МФТИ; выпускник МГУ Дмитрий Лощинин создал Luxoft (Цуг, Швейцария).

«Очевидно, что одним из вызовов нового десятилетия для Москвы и других городов, претендующих на роль мировых инновационных центров, становится способность вырастить, привлечь или удержать стартапы-единороги», — заключает отчёт.

«Наше исследование показало, что единороги распределены по мировым инновационным центрам гораздо более неравномерно, чем стартапы. Мы не обнаружили прямой связи между количеством стартапов и единорогов, видимо, они связаны с разными элементами инновационной экосистемы, что подводит к выводу о необходимости специальных мер поддержки стартапов-единорогов — и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ», — заявил Евгений Куценко, директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Кратного увеличения предложения венчурного капитала, по мнению Куценко, можно добиться, например, за счет подстройки под нужды потенциальных единорогов созданного на федеральном уровне инновационного лифта, продвижения инициативы по допуску пенсионных фондов к работе на рынке венчурных инвестиций, введения венчурного инвестиционного вычета — сокращения налогооблагаемой базы инвестора с учетом неудачных вложений.

«В свою очередь, на местах целесообразно проводить целенаправленный хантинг стартапов из других стран; сформировать сообщество руководителей быстрорастущих стартапов; содействовать привлечению средств физических лиц на венчурный рынок через маркетплейсы венчурных фондов и образовательные программы для потенциальных инвесторов», — добавил Куценко.

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Фото: sabthai / Depositphotos