Завод бытовой техники Indesit в Липецке частично возобновил работу

Производитель бытовой техники Indesit не намерен уходить из России. Принадлежащий ему завод в Липецке частично восстановил работу. Предприятие приостановило производство в марте.

Завод продолжает испытывать трудности, как со сбытом продукции, так и с поставкой комплектующих, сообщило руководство предприятия на встрече с областной администрацией.

В штате сейчас примерно 2200 человек, сначала в простое находились 1500, а сейчас — 460, все сотрудники получают зарплату в соответствии с законом. С 1 мая ее проиндексировали.

Губернатор области Игорь Артамонов попросил соблюдать все социальные обяательства перед сотрудниками. Администрация региона готова помочь с проработкой логистических цепочек для увеличения объемов выпускаемой продукции и затятости сотрудников.

В 2000 году итальянская компания Indesit Company приобрела завод холодильников «Стинол» в Липецке. В 2003 году началось строительство завода «Индезит Интернэшнл», уже в 2004 году состоялось его открытие. Выручка предприятия в 2021 году составила 29,1 млрд рублей, чистая прибыль — 219,5 млн рублей.

В начале мая Минпромторг утвердил список для параллельного импорта. Список состоит из 96 пунктов, в него вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

Импорт в РФ в марте 2022 года сократился примерно на треть. Новый режим поставок, как сообщалось, должен компенсировать уход с рынка иностранных компаний.

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