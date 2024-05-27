Индекс предпринимательского потенциала россиян вырос до 15% впервые с 2022 года

Индекс предпринимательского потенциала россиян по состоянию на май 2024 года достиг 15% — желание стать предпринимателем было выше только в декабре 2021 года, показало исследование Ifors Research, с которым ознакомился RB.RU.

Исследователи отмечают, что показатель остается относительно стабильным на протяжении четырех лет.

На вопрос о том, рассматривают ли россияне возможность открытия собственного бизнеса в ближайший год, в мае 2024 года 15% ответили «да», 80% — «нет», еще 5% затруднились с ответом. В ноябре 2023 года желающих было 13%, в июне 2023 — 14%, в ноябре 2022 года — 11%.

Желание стать предпринимателем было выше только в декабре 2021 года — тогда о планах заявили 17% опрошенных.

Среди разных возрастных групп наивысший результат показателя в мае 2024 года был зафиксирован в группах 25–34 лет (24%), 35–44 лет (32%).

Самый высокий индекс предпринимательского потенциала наблюдается в Центральном федеральном округе (24%), самый низкий — в Дальневосточном (6%). В Ifors Research отмечают, что такое распределение остается относительно стабильным на протяжении четырех лет проведения исследования.

Опрос проходил в апреле-мае 2024 года в 85 регионах России среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, кроме неработающих пенсионеров и бизнесменов. Ошибка выборки не превышает 3%.

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