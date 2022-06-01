Средний размер трат на покупку продуктов для приготовления окрошки на квасе в мае 2022 года составил 897 рублей, что на 16% выше, чем в мае 2021 года.

При этом при расчете расходов на набор ингредиентов средний размер трат составит чуть меньше — 675 рублей (это на 15% выше мая 2021 года), сообщает «Чек Индекс».

Майский «Индекс окрошки» вырос за год на 15%