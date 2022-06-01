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Майский «Индекс окрошки» вырос за год на 15%

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Средний размер трат на покупку продуктов для приготовления окрошки на квасе в мае 2022 года составил 897 рублей, что на 16% выше, чем в мае 2021 года.

При этом при расчете расходов на набор ингредиентов средний размер трат составит чуть меньше — 675 рублей (это на 15% выше мая 2021 года), сообщает «Чек Индекс».

Майский «Индекс окрошки» вырос за год на 15%

Цены на набор для окрошки в 2022 году по всей России: 

  • картофель 1 кг — 105 рублей;
  • квас 1 л — 71 рубль;
  • вареная колбаса 300 г — 214 рублей;
  • лук зеленый (пучок) — 75 рублей;
  • огурцы 1 кг — 171 рубль;
  • редис 300 г — 59 рублей;
  • сметана 250 г — 77,5 рубля;
  • укроп (пучок) — 46,5 рубля;
  • яйца (десяток) — 78 рублей.

В Москве набор ингредиентов для окрошки обойдется в 1166 рублей, в Санкт-Петербурге — в 843 рубля. Больше всего потратят жители Чукотки (2310 рублей) и Магаданской области (1910 рублей), меньше всего — жители Орловской области (500 рублей) и Мордовии (482 рубля).

Фото на обложке: nesavinov / Shutterstock

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