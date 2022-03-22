Индия решила облагать налогом каждую криптоинвестицию

В Индии физическим лицам не позволят компенсировать убытки от одного актива за счет прибыли другого. Чтобы получить детали об всех криптооперациях, власти предложили взимать 1% налоговый вычет с источника платежа, который связан с покупкой виртуальных активов. В феврале Индия объявила о введении 30% налога на доход от криптовалют и NFT.

В разъяснении Минфина 21 марта сообщается о планах облагать налогом каждую инвестицию в цифровые активы независимо от того, как страна регулирует операции на фондовом рынке, пишет TechCrunch.

В документе также говорится, что затраты на инфраструктуру для майнинга криптовалюты не могут рассматриваться как расходы на приобретение. Само разъяснение было представлено менее чем за две недели до вступления в силу закона о налогообложении криптовалюты.

Индийское криптосообщество было шокировано сообщением Минфина, несколько фаундеров заявили о разочаровании: глава CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал сказал, что это решение «наносит ущерб криптоиндустрии Индии и миллионам людей, инвестировавших в этот развивающийся класс активов».

Криптосообщество в Индии оказалось шокировано объявлением Министерства финансов, и несколько фаундеров выразили свое разочарование. Например, Ашиш Сингхал (Ashish Singhal), сооснователь и глава CoinSwitch Kuber, сказал, что это решение «наносит ущерб криптоиндустрии Индии и миллионам людей, инвестировавших в этот развивающийся класс активов».

Он добавил, что это решение может привести к появлению подпольного p2p-рынка, на котором от пользователей не требуется подтверждать свою личность, что противоречит сути налога.

В осени прошлого года власти Индии запланировали запретить все криптовалюты и создать собственную. Сообщалось, что ее будет выпускать Резервный банк Индии. Жители Индии, никогда не имевших дело с финансовыми инструментами и фондовым рынком, в последние несколько кварталов стали массово заниматься торговлей криптовалютой, что вызвало у властей страны опасения по поводу сохранности их денежных средств.

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