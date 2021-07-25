Индийский «единорог» впервые вышел на IPO

Cервис доставки еды Zomato, основанный в 2008 году, первым из индийских «единорогов» вышел на фондовую биржу. Это оказалось правильным решением для компании.

Руководство Zomato запустило IPO, чтобы привлечь $1,3 млрд на дальнейшее развитие. Акции компании выросли на 80% в первый же день торгов после ее выхода на Мумбайскую фондовую биржу. Теперь сервис доставки еды оценивается в $13 млрд, сообщает CNN.

Сервис Zomato — далеко не единственный индийский «единорог» (стартап стоимостью более $1 млрд), но первый, ставший публичным. В марте компания отчиталась о выручке в 20 млрд рупий ($266 млн) и убытке в 8,1 млрд рупий ($109 млн) по итогам финансового года, так что ее выход на IPO оказался испытанием аппетитов инвесторов к убыточным технологическим стартапам.

«Невероятный отклик на старт нашего IPO придал нам уверенности, что в мире много инвесторов, уважающих вложенные усилия в развитие компании и готовых оценивать ее в долгосрочной перспективе», — заявил основатель стартапа Дипиндер Гоял.

По стопам Zomato уже собираются пойти и другие индийские «единороги»: скоро на IPO выйдет сервис электронных платежей Paytm с намерениями привлечь рекордные для Индии $2,2 млрд, также о публичном размещении ценных бумаг задумывается ритейлер Flipkart, который принадлежит американскому Wallmart.

Экономика Индии сейчас растет очень быстро, в стране бурно развивается экосистема стартапов — сейчас она отстает только от американской и китайской. Хороший повод задуматься об открытии там собственного бизнеса. Месяц назад мы подготовили очень подробный гид, как это сделать и с чего начать.

Фото: Zomato