Куда идти стартапам в Индии

Автор гида — Александр Антипин, PR-менеджер компании «Цифра», которая активно сотрудничает с индийским рынком. Ранее Александр работал корреспондентом ТАСС в Индии и пресс-секретарем «Росатом Южная Азия» в Мумбаи.

В этом бизнес-гиде разбираемся, разумно ли запускать стартап в Индии и где искать помощи на разных этапах.

В 2019 году инвесторы вложили в местные стартапы свыше $14 млрд, в 2020 показатель увеличился до $63 млрд. В стране, по данным Pew Research Centre, с 1990 года в 20 раз увеличился средний класс (правда, его доля не превышает 28%, что значительно ниже показателя развитых стран), развивается цифровизация, а высокоскоростной интернет — один из самых дешевых в мире: $0,26 за 1 ГБ, это в 45 раз дешевле, чем в США.

Индия — одна из самых быстрорастущих экономик мира. Кроме того, по данным Азиатского банка развития, она обладает одной из самых развитых экосистем стартапов — с 26 тыс. таких компаний по состоянию на конец 2020 года. Впереди только США и Китай.

Содержание гида:

Особенности предпринимательства в Индии

В ежегодном рейтинге Doing Business, которые отражает условия ведения бизнеса в разных странах мира, Индия находится на 63 месте из 190. Рейтинг учитывает такие индикаторы, как удобство создания предприятий, получения разрешений на строительство, регистрации собственности и получения кредитов.

Составители отмечают, что в Индии сложно начинать бизнес, есть трудности с регистрацией собственности и выполнением контрактов, а также высокие налоги.

Если обращать внимание на отдельные субъекты страны, то предпочтительнее запускать стартапы в Нью-Дели, где относительно невысокие налоги (в сравнении с другими частями Индии) и упрощен процесс регистрации собственности.

Также подходящими городами можно считать Мумбаи и Бангалор. Последний уже стал меккой для IT-специалистов — это первый индийский город с технологическими парками, куда стали заходить мировые гиганты.

Первопроходцем стала американская Texas Instruments, один из лидеров в производстве полупроводниковых приборов, микросхем и электроники. Кроме таких факторов, как развитие технопарков и IT-образования в Бангалоре, свою роль сыграло верное решение властей штата Карнатаки предоставить землю для Texas Instruments около аэропорта. Компания обращалась с аналогичным запросом и к властям штатов Махараштра (Мумбаи) и Тамилнад (Ченнаи), однако не смогла получить разрешения.

О технологической развитости Индии и благоприятных условиях для бизнеса говорит тот факт, что она вошла в топ-3 стран с наибольшим количеством «единорогов» (стартапов с капитализацией выше $1 млрд) по версии Credit Suisse Group.

Перед Индией с сотней «единорогов» стоят только США и Китай, где таких стартапов 292 и 162 соответственно.

Одним из самых дорогих проектов стал индийский Biocon Biologics , предлагающий доступные биоаналоги, новые биопрепараты — его оценили в $3 млрд. А самая высокая капитализация среди стартапов из Индии у One97 Communications, который предлагает платформу для мобильной коммерции и платежных решений в e-commerce. Он оценивается в $16 млрд и получил инвестиции от Intel Capital, Sapphire Ventures, Alibaba Group.

В то же время заходить в Индию можно не только с «беспроигрышными» сегодня FinTech, BioTech или EdTech-проектами, но и, например, MedTech/WellTech. Такие решения востребованы среди населения страны — например, 77 млн индийцев страдают сахарным диабетом, уступая по этому показателю только Китаю, где с этим диагнозом живут 166 млн человек.

С travel-стартапами, доставкой еды или такси, наоборот, выходить будет сложнее — такие компании уже присутствуют в числе «единорогов».

Преимущества Льготные условия для стартапов. Они на три года освобождены от уплаты налога на прибыль — в случае нераспределения дивидендов и наличия сертификации от Межведомственного совета (IMB). Также избавиться от подоходного налога можно, если проект признан Департаментом промышленной политики и развития Индии. Помимо этого, есть освобождение от уплаты налога на инвестиции. Активная цифровизация с 2014 года. Хотя страна слабо урбанизирована, смартфоны и надежное интернет-соединение присутствуют даже в сельской местности, что увеличивает потенциальный объем потребителей для технологических стартапов. Более чем у 719 млн индийцев (54% населения) уже есть доступ к интернету. При том, что в 2017 году, например, им могли пользоваться лишь 34% населения. Недостатки Высокие налоги. Подходный имеет прогрессивную ставку от 5% до 30%. Необлагаемая налогом сумма — до $3,4 тыс. Если годовой доход превышает $134,6 тыс., придется доплатить еще 15%. А для компаний в области здравоохранения и образования подоходный налог увеличен на 4% по сравнению со стандартной ставкой. Особенности менталитета. Трудно добиться выполнения задач в срок, потому что соблюдение дедлайнов в Индии — редкая ситуация. По моему опыту, даже если человек говорит, что все успеет, за день-два до сдачи он легко может отменить все договоренности. В идеале в команде нужен индиец, чтобы быстрее понять культуру и особенности ведения бизнеса в стране. Стартапы Мы собрали индийские стартапы, которые успешно конкурируют в своих отраслях с такими гигантами, как Tata, Reliance, Uber и другими. Digit Insurance — стал первым индийским «единорогом» в 2021 году. Компания предлагает различные услуги в сфере страхования.

— стал первым индийским «единорогом» в 2021 году. Компания предлагает различные услуги в сфере страхования. RBSA Advisor ожидает, что сфера HealthTech достигнет 50 млрд долларв к 2033 году. При этом в Индии есть стартап, который добился одинаковых успехов не только у себя дома, но и в США: Innovacer — индийский «единорог» в сфере HealthTech. Компания собирает данные пациентов из разных источников — фармкомпаний, клиник, лабораторий с целью получения полного представления о здоровье пациентов. Платформой уже пользуются более 37 тыс. медучреждений, в том числе в США. Три стартапа, сервисами которыми уже пользуются десятки миллионов человек в Индии и которые запустились в других странах, где присутствует значительная индийская диаспора:

PayTm — это электронный кошелек. Стартап оценивают в $16 млрд, изначально он представлял собой сервис оплаты счетов.

— это электронный кошелек. Стартап оценивают в $16 млрд, изначально он представлял собой сервис оплаты счетов. BYJU’S в 2020 году привлек $1,35 млрд инвестиций, став крупнейшим по оценке международным стартапом в сфере EdTech. Компания готовит школьников к экзаменам и предоставляет различные образовательные программы и материалы.

в 2020 году привлек $1,35 млрд инвестиций, став крупнейшим по оценке международным стартапом в сфере EdTech. Компания готовит школьников к экзаменам и предоставляет различные образовательные программы и материалы. Zomato — сервис доставки еды. Оценен в $5,4 млрд. Кроме Индии успешно работает, например, в ОАЭ. Три стартапа, сервисами которыми уже пользуются десятки миллионов человек в Индии и которые запустились в других странах, где присутствует значительная индийская диаспора: Несмотря на то, что среди оборонных и космических стартапов «единорогов» нет, власти Индии в последние годы регулярно заявляют, что заинтересованы в том, чтобы частные компании активно развивались в данных сферах. Интерес среди прочих представляют следующие проекты:

Беспилотники ideaForge снимались в Болливуде и уже состоят на вооружении в сухопутных войсках Индии.

снимались в Болливуде и уже состоят на вооружении в сухопутных войсках Индии. Pixxel — создает спутники дистанционного зондирования земли, которые должны обеспечить круглосуточное глобальное покрытие. На сельское хозяйство приходится более 16% ВВП Индии. Индия является вторым крупнейшим производителем сельхозпродукции в мире (7,39% от мирового производства). При этом одним из наиболее острых вопросов остается продовольственная безопасность: до 40% еды в Индии пропадает, поэтому стартапы с уникальными решениями в данной сфере востребованы и будут востребованы в будущем.

— создает спутники дистанционного зондирования земли, которые должны обеспечить круглосуточное глобальное покрытие. На сельское хозяйство приходится более 16% ВВП Индии. Индия является вторым крупнейшим производителем сельхозпродукции в мире (7,39% от мирового производства). При этом одним из наиболее острых вопросов остается продовольственная безопасность: до 40% еды в Индии пропадает, поэтому стартапы с уникальными решениями в данной сфере востребованы и будут востребованы в будущем. Cropin — представляет собой набор решений для управления фермой, а также мониторинга и аналитики в сфере сельского хозяйства.

— представляет собой набор решений для управления фермой, а также мониторинга и аналитики в сфере сельского хозяйства. Bijak — еще один стартап из AgroTech. Платформа компании — крупнейшая в стране, которая объединяет производителей и оптовых покупателей сельскохозяйственной продукции. Несмотря на то, что среди оборонных и космических стартапов «единорогов» нет, власти Индии в последние годы регулярно заявляют, что заинтересованы в том, чтобы частные компании активно развивались в данных сферах. Интерес среди прочих представляют следующие проекты: Мероприятия Пандемия повлияла на график многих образовательных и бизнес-мероприятий во всем мире, но даже в таких условиях расписание на 2021 год в Индии выглядит впечатляющим. В частности, в рамках развития национальной инициативы Make in India в Нью-Дели ежегодно проводится Convergence India : конференция, форум и выставка для диджитал-предпринимателей в разных отраслях. В первую очередь приветствуются специалисты в Big Data, IoT, аналитике, облачных технологиях. Это одно из самых важных мероприятий для ИТ-индустрии в стране.

: конференция, форум и выставка для диджитал-предпринимателей в разных отраслях. В первую очередь приветствуются специалисты в Big Data, IoT, аналитике, облачных технологиях. Это одно из самых важных мероприятий для ИТ-индустрии в стране. India Innovation Championship — масштабный национальный конкурс от Университета Читкара, участники которого могут получить ангельские инвестиции, государственные гранты, стипендии в рамках акселерационных программ и участие в инкубационных годовых программах.

— масштабный национальный конкурс от Университета Читкара, участники которого могут получить ангельские инвестиции, государственные гранты, стипендии в рамках акселерационных программ и участие в инкубационных годовых программах. Techstars Startup Weekend Siliguri — ежегодное трехдневное мероприятие для начинающих предпринимателей в секторе EdTech от InHub в коллаборации с Google. В первую очередь приглашаются проекты для школ и колледжей. У участников есть шансы попасть в полугодовую программу инкубатора, получить прямое венчурное финансирование, бесплатный домен для стартапа, а также полезные знакомства.

— ежегодное трехдневное мероприятие для начинающих предпринимателей в секторе EdTech от InHub в коллаборации с Google. В первую очередь приглашаются проекты для школ и колледжей. У участников есть шансы попасть в полугодовую программу инкубатора, получить прямое венчурное финансирование, бесплатный домен для стартапа, а также полезные знакомства. India Electronics Week — ежегодное мероприятие, которое проводится в Бангалоре, технологической столице Индии, для продвижения и развития «умных» продуктов. Это выставка, позволяющая познакомиться с лучшими отраслевыми практиками. А в рамках конференции — получить ценную экспертизу и новые связи. Хабы Большую роль в развитии стартапов в Индии играет государство: в 2015 году стартовала программа StartUp India для продвижения и признания талантливых предпринимателей и подъема национальной экономики. Start Up India — государственный хаб, призванный стать точкой соприкосновения для всех участников стартап-экосистемы и помогать в нетворкинге, финансировании, взаимодействии с властями, а также обеспечивать образовательным контентом. На официальном сайте программы можно найти ответы на все вопросы — от регистрации стартапа до поиска инвесторов в Индии.

— государственный хаб, призванный стать точкой соприкосновения для всех участников стартап-экосистемы и помогать в нетворкинге, финансировании, взаимодействии с властями, а также обеспечивать образовательным контентом. На официальном сайте программы можно найти ответы на все вопросы — от регистрации стартапа до поиска инвесторов в Индии. MeitY Startup Hub — хаб от министерства электроники и информационных технологий Индии, объединивший свыше 2,3 тыс. стартапов, 380 инкубаторов и более 300 менторов. Он заявлен как координационный, фасилитационный и мониторинговый центр, предоставляет доступ к рынку и инкубаторам, имеет собственный образовательный кластер.

— хаб от министерства электроники и информационных технологий Индии, объединивший свыше 2,3 тыс. стартапов, 380 инкубаторов и более 300 менторов. Он заявлен как координационный, фасилитационный и мониторинговый центр, предоставляет доступ к рынку и инкубаторам, имеет собственный образовательный кластер. i-Hubs — крупная международная организация, у которой есть представительство и в Индии, предлагает Технопарк для проведения исследований, поиска рабочей силы, разработки продуктов международного масштаба в VR/AR, кибербезопасности, IoT, блокчейн и других отраслях. Компанию поддерживают правительственные структуры. На данный момент в Индии у i-Hubs 5 центров, в планах — создание 20 технопарков и 500 хабов. Есть даже собственная стартап-школа, рассчитанная на четыре недели интенсивного обучения и поддерживающая выпускников. Из-за коронавируса это направление временно не функционирует.

— крупная международная организация, у которой есть представительство и в Индии, предлагает Технопарк для проведения исследований, поиска рабочей силы, разработки продуктов международного масштаба в VR/AR, кибербезопасности, IoT, блокчейн и других отраслях. Компанию поддерживают правительственные структуры. На данный момент в Индии у i-Hubs 5 центров, в планах — создание 20 технопарков и 500 хабов. Есть даже собственная стартап-школа, рассчитанная на четыре недели интенсивного обучения и поддерживающая выпускников. Из-за коронавируса это направление временно не функционирует. Важную роль играют различные отраслевые организации и торгово-промышленные палаты. Крупнейшие среди них — FICCI, CII и ASSOCHAM. Они организуют более 1000 профильных мероприятий в год, в том числе международных. Таким объединением для стартапов является Startup Association Of India. Организация утверждает, что помогает в поиске партнеров, привлечении инвестиций и с менторством. Коворкинги Бум коворкингов в Индии начался в 2018 году и, по данным на 2019 год, их насчитывалось свыше 850, поэтому перечислить все не представляется возможным. Причем в стране присутствуют как местные компании, так и международные (как американская WeWork). Основные локации — Нью-Дели, Бангалор, Пуна. Innov8 — сеть коворкингов, расположенных в восьми городах Индии: от Дели до Бангалора. Всего 13 локаций. Можно забронировать отдельное место или целый офис, коворкинг подходит для команд размером до 100 человек. Интернет, кафетерий, конференц-залы присутствуют. Цены начинаются с $79 за месяц.

— сеть коворкингов, расположенных в восьми городах Индии: от Дели до Бангалора. Всего 13 локаций. Можно забронировать отдельное место или целый офис, коворкинг подходит для команд размером до 100 человек. Интернет, кафетерий, конференц-залы присутствуют. Цены начинаются с $79 за месяц. WeWork — еще одна сеть коворкингов, предлагающая 37 локаций в шести городах Индии. Основная часть офисов расположена в Бангалоре (13) и Гургаоне (7). Есть и незакрепленные рабочие места, и отдельные офисы для больших команд. Средняя цена (зависит от локации) стартует с $100 за месяц.

— еще одна сеть коворкингов, предлагающая 37 локаций в шести городах Индии. Основная часть офисов расположена в Бангалоре (13) и Гургаоне (7). Есть и незакрепленные рабочие места, и отдельные офисы для больших команд. Средняя цена (зависит от локации) стартует с $100 за месяц. CoWrks — индийская компания, предлагающая 16 локаций и объединяющая свыше 21 тыс. людей. Более 40% членов CoWrks из технологической отрасли. Офисы находятся в основном в Бангалоре, Мумбаи и Дели. В зависимости от конкретной точки в коворкинге может быть более 2,5 тыс. рабочих мест и помещения, вмещающие команду до 1 тыс. человек. Цены выдаются по запросу.

— индийская компания, предлагающая 16 локаций и объединяющая свыше 21 тыс. людей. Более 40% членов CoWrks из технологической отрасли. Офисы находятся в основном в Бангалоре, Мумбаи и Дели. В зависимости от конкретной точки в коворкинге может быть более 2,5 тыс. рабочих мест и помещения, вмещающие команду до 1 тыс. человек. Цены выдаются по запросу. InstaOffice — сеть коворкингов, покрывающая пять городов Индии и предлагающая не только офисы, но и участие в ежемесячных мероприятиях (нетворкинг, новая экспертиза и развлечения), а также бонусы от 70 партнеров, среди которых HR-компании, юристы, отели. Большая часть коворкингов расположена в Бангалоре и Гургаоне. Инвестиции В стартапы, созданные в Индии, готовы вкладывать деньги не только местные инвесторы (причем здесь много и частных лиц, занимающихся венчуром), но и иностранные. Например, такие фонды, как Nexus Venture Partners, Accel Partners, DST Global, 500 Startups, Tiger Global Management. Это значит, что можно смело заходить на рынок и искать не только местные деньги. Sistema Asia Fund — венчурный фонд с российскими корнями, который специализируется на стартапах Юго-Восточной Азии и Индии, инвестирует в высокотехнологичные проекты на growth- и mid-stage. У стартапа для получения средств должны быть подтвержденная бизнес-модель, соинвесторы, специфичные для рынка Индии решения. В первую очередь это VR/AR, Big Data, AI (искусственный интеллект), ML (машинное обучение), e-commerce, FinTech, EdTech, MedTech. Целевой размер фонда составляет $120 млн.