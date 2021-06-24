Куда идти стартапам в Индии

Индия — одна из самых быстрорастущих экономик мира. Кроме того, по данным Азиатского банка развития, она обладает одной из самых развитых экосистем стартапов — с 26 тыс. таких компаний по состоянию на конец 2020 года. Впереди только США и Китай.
В 2019 году инвесторы вложили в местные стартапы свыше $14 млрд, в 2020 показатель увеличился до $63 млрд. В стране, по данным Pew Research Centre, с 1990 года в 20 раз увеличился средний класс (правда, его доля не превышает 28%, что значительно ниже показателя развитых стран), развивается цифровизация, а высокоскоростной интернет — один из самых дешевых в мире: $0,26 за 1 ГБ, это в 45 раз дешевле, чем в США.
В этом бизнес-гиде разбираемся, разумно ли запускать стартап в Индии и где искать помощи на разных этапах.
Автор гида — Александр Антипин, PR-менеджер компании «Цифра», которая активно сотрудничает с индийским рынком. Ранее Александр работал корреспондентом ТАСС в Индии и пресс-секретарем «Росатом Южная Азия» в Мумбаи.
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Содержание гида:
- Особенности предпринимательства в Индии
- Преимущества
- Недостатки
- Стартапы
- Мероприятия
- Хабы
- Коворкинги
- Инвестиции
- Инкубаторы и акселераторы
- В поисках индийского пути
- Не смотреть нельзя, работать сложно
Особенности предпринимательства в Индии
В ежегодном рейтинге Doing Business, которые отражает условия ведения бизнеса в разных странах мира, Индия находится на 63 месте из 190. Рейтинг учитывает такие индикаторы, как удобство создания предприятий, получения разрешений на строительство, регистрации собственности и получения кредитов.
Составители отмечают, что в Индии сложно начинать бизнес, есть трудности с регистрацией собственности и выполнением контрактов, а также высокие налоги.
Если обращать внимание на отдельные субъекты страны, то предпочтительнее запускать стартапы в Нью-Дели, где относительно невысокие налоги (в сравнении с другими частями Индии) и упрощен процесс регистрации собственности.
Также подходящими городами можно считать Мумбаи и Бангалор. Последний уже стал меккой для IT-специалистов — это первый индийский город с технологическими парками, куда стали заходить мировые гиганты.
Первопроходцем стала американская Texas Instruments, один из лидеров в производстве полупроводниковых приборов, микросхем и электроники. Кроме таких факторов, как развитие технопарков и IT-образования в Бангалоре, свою роль сыграло верное решение властей штата Карнатаки предоставить землю для Texas Instruments около аэропорта. Компания обращалась с аналогичным запросом и к властям штатов Махараштра (Мумбаи) и Тамилнад (Ченнаи), однако не смогла получить разрешения.
О технологической развитости Индии и благоприятных условиях для бизнеса говорит тот факт, что она вошла в топ-3 стран с наибольшим количеством «единорогов» (стартапов с капитализацией выше $1 млрд) по версии Credit Suisse Group.
Перед Индией с сотней «единорогов» стоят только США и Китай, где таких стартапов 292 и 162 соответственно.
В то же время заходить в Индию можно не только с «беспроигрышными» сегодня FinTech, BioTech или EdTech-проектами, но и, например, MedTech/WellTech. Такие решения востребованы среди населения страны — например, 77 млн индийцев страдают сахарным диабетом, уступая по этому показателю только Китаю, где с этим диагнозом живут 166 млн человек.
С travel-стартапами, доставкой еды или такси, наоборот, выходить будет сложнее — такие компании уже присутствуют в числе «единорогов».
Преимущества
- Льготные условия для стартапов. Они на три года освобождены от уплаты налога на прибыль — в случае нераспределения дивидендов и наличия сертификации от Межведомственного совета (IMB). Также избавиться от подоходного налога можно, если проект признан Департаментом промышленной политики и развития Индии. Помимо этого, есть освобождение от уплаты налога на инвестиции.
- Активная цифровизация с 2014 года. Хотя страна слабо урбанизирована, смартфоны и надежное интернет-соединение присутствуют даже в сельской местности, что увеличивает потенциальный объем потребителей для технологических стартапов. Более чем у 719 млн индийцев (54% населения) уже есть доступ к интернету. При том, что в 2017 году, например, им могли пользоваться лишь 34% населения.
Недостатки
- Высокие налоги. Подходный имеет прогрессивную ставку от 5% до 30%. Необлагаемая налогом сумма — до $3,4 тыс. Если годовой доход превышает $134,6 тыс., придется доплатить еще 15%. А для компаний в области здравоохранения и образования подоходный налог увеличен на 4% по сравнению со стандартной ставкой.
- Особенности менталитета. Трудно добиться выполнения задач в срок, потому что соблюдение дедлайнов в Индии — редкая ситуация. По моему опыту, даже если человек говорит, что все успеет, за день-два до сдачи он легко может отменить все договоренности. В идеале в команде нужен индиец, чтобы быстрее понять культуру и особенности ведения бизнеса в стране.
Стартапы
Мы собрали индийские стартапы, которые успешно конкурируют в своих отраслях с такими гигантами, как Tata, Reliance, Uber и другими.
- Digit Insurance — стал первым индийским «единорогом» в 2021 году. Компания предлагает различные услуги в сфере страхования.
- RBSA Advisor ожидает, что сфера HealthTech достигнет 50 млрд долларв к 2033 году. При этом в Индии есть стартап, который добился одинаковых успехов не только у себя дома, но и в США: Innovacer — индийский «единорог» в сфере HealthTech. Компания собирает данные пациентов из разных источников — фармкомпаний, клиник, лабораторий с целью получения полного представления о здоровье пациентов. Платформой уже пользуются более 37 тыс. медучреждений, в том числе в США.
- PayTm — это электронный кошелек. Стартап оценивают в $16 млрд, изначально он представлял собой сервис оплаты счетов.
- BYJU’S в 2020 году привлек $1,35 млрд инвестиций, став крупнейшим по оценке международным стартапом в сфере EdTech. Компания готовит школьников к экзаменам и предоставляет различные образовательные программы и материалы.
- Zomato — сервис доставки еды. Оценен в $5,4 млрд. Кроме Индии успешно работает, например, в ОАЭ.
Несмотря на то, что среди оборонных и космических стартапов «единорогов» нет, власти Индии в последние годы регулярно заявляют, что заинтересованы в том, чтобы частные компании активно развивались в данных сферах. Интерес среди прочих представляют следующие проекты:
- Беспилотники ideaForge снимались в Болливуде и уже состоят на вооружении в сухопутных войсках Индии.
- Pixxel — создает спутники дистанционного зондирования земли, которые должны обеспечить круглосуточное глобальное покрытие. На сельское хозяйство приходится более 16% ВВП Индии. Индия является вторым крупнейшим производителем сельхозпродукции в мире (7,39% от мирового производства). При этом одним из наиболее острых вопросов остается продовольственная безопасность: до 40% еды в Индии пропадает, поэтому стартапы с уникальными решениями в данной сфере востребованы и будут востребованы в будущем.
- Cropin — представляет собой набор решений для управления фермой, а также мониторинга и аналитики в сфере сельского хозяйства.
- Bijak — еще один стартап из AgroTech. Платформа компании — крупнейшая в стране, которая объединяет производителей и оптовых покупателей сельскохозяйственной продукции.
Мероприятия
Пандемия повлияла на график многих образовательных и бизнес-мероприятий во всем мире, но даже в таких условиях расписание на 2021 год в Индии выглядит впечатляющим.
- В частности, в рамках развития национальной инициативы Make in India в Нью-Дели ежегодно проводится Convergence India: конференция, форум и выставка для диджитал-предпринимателей в разных отраслях. В первую очередь приветствуются специалисты в Big Data, IoT, аналитике, облачных технологиях. Это одно из самых важных мероприятий для ИТ-индустрии в стране.
- India Innovation Championship — масштабный национальный конкурс от Университета Читкара, участники которого могут получить ангельские инвестиции, государственные гранты, стипендии в рамках акселерационных программ и участие в инкубационных годовых программах.
- Techstars Startup Weekend Siliguri — ежегодное трехдневное мероприятие для начинающих предпринимателей в секторе EdTech от InHub в коллаборации с Google. В первую очередь приглашаются проекты для школ и колледжей. У участников есть шансы попасть в полугодовую программу инкубатора, получить прямое венчурное финансирование, бесплатный домен для стартапа, а также полезные знакомства.
- India Electronics Week — ежегодное мероприятие, которое проводится в Бангалоре, технологической столице Индии, для продвижения и развития «умных» продуктов. Это выставка, позволяющая познакомиться с лучшими отраслевыми практиками. А в рамках конференции — получить ценную экспертизу и новые связи.
Хабы
Большую роль в развитии стартапов в Индии играет государство: в 2015 году стартовала программа StartUp India для продвижения и признания талантливых предпринимателей и подъема национальной экономики.
- Start Up India — государственный хаб, призванный стать точкой соприкосновения для всех участников стартап-экосистемы и помогать в нетворкинге, финансировании, взаимодействии с властями, а также обеспечивать образовательным контентом. На официальном сайте программы можно найти ответы на все вопросы — от регистрации стартапа до поиска инвесторов в Индии.
- MeitY Startup Hub — хаб от министерства электроники и информационных технологий Индии, объединивший свыше 2,3 тыс. стартапов, 380 инкубаторов и более 300 менторов. Он заявлен как координационный, фасилитационный и мониторинговый центр, предоставляет доступ к рынку и инкубаторам, имеет собственный образовательный кластер.
- i-Hubs — крупная международная организация, у которой есть представительство и в Индии, предлагает Технопарк для проведения исследований, поиска рабочей силы, разработки продуктов международного масштаба в VR/AR, кибербезопасности, IoT, блокчейн и других отраслях. Компанию поддерживают правительственные структуры. На данный момент в Индии у i-Hubs 5 центров, в планах — создание 20 технопарков и 500 хабов. Есть даже собственная стартап-школа, рассчитанная на четыре недели интенсивного обучения и поддерживающая выпускников. Из-за коронавируса это направление временно не функционирует.
- Важную роль играют различные отраслевые организации и торгово-промышленные палаты. Крупнейшие среди них — FICCI, CII и ASSOCHAM. Они организуют более 1000 профильных мероприятий в год, в том числе международных. Таким объединением для стартапов является Startup Association Of India. Организация утверждает, что помогает в поиске партнеров, привлечении инвестиций и с менторством.
Коворкинги
Бум коворкингов в Индии начался в 2018 году и, по данным на 2019 год, их насчитывалось свыше 850, поэтому перечислить все не представляется возможным. Причем в стране присутствуют как местные компании, так и международные (как американская WeWork). Основные локации — Нью-Дели, Бангалор, Пуна.
- Innov8 — сеть коворкингов, расположенных в восьми городах Индии: от Дели до Бангалора. Всего 13 локаций. Можно забронировать отдельное место или целый офис, коворкинг подходит для команд размером до 100 человек. Интернет, кафетерий, конференц-залы присутствуют. Цены начинаются с $79 за месяц.
- WeWork — еще одна сеть коворкингов, предлагающая 37 локаций в шести городах Индии. Основная часть офисов расположена в Бангалоре (13) и Гургаоне (7). Есть и незакрепленные рабочие места, и отдельные офисы для больших команд. Средняя цена (зависит от локации) стартует с $100 за месяц.
- CoWrks — индийская компания, предлагающая 16 локаций и объединяющая свыше 21 тыс. людей. Более 40% членов CoWrks из технологической отрасли. Офисы находятся в основном в Бангалоре, Мумбаи и Дели. В зависимости от конкретной точки в коворкинге может быть более 2,5 тыс. рабочих мест и помещения, вмещающие команду до 1 тыс. человек. Цены выдаются по запросу.
- InstaOffice — сеть коворкингов, покрывающая пять городов Индии и предлагающая не только офисы, но и участие в ежемесячных мероприятиях (нетворкинг, новая экспертиза и развлечения), а также бонусы от 70 партнеров, среди которых HR-компании, юристы, отели. Большая часть коворкингов расположена в Бангалоре и Гургаоне.
Инвестиции
В стартапы, созданные в Индии, готовы вкладывать деньги не только местные инвесторы (причем здесь много и частных лиц, занимающихся венчуром), но и иностранные. Например, такие фонды, как Nexus Venture Partners, Accel Partners, DST Global, 500 Startups, Tiger Global Management. Это значит, что можно смело заходить на рынок и искать не только местные деньги.
- Sistema Asia Fund — венчурный фонд с российскими корнями, который специализируется на стартапах Юго-Восточной Азии и Индии, инвестирует в высокотехнологичные проекты на growth- и mid-stage. У стартапа для получения средств должны быть подтвержденная бизнес-модель, соинвесторы, специфичные для рынка Индии решения. В первую очередь это VR/AR, Big Data, AI (искусственный интеллект), ML (машинное обучение), e-commerce, FinTech, EdTech, MedTech. Целевой размер фонда составляет $120 млн.
- Axilor Ventures — платформа для поддержки стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed). Каждый год отбираются 15-20 проектов для инвестирования, примерные суммы вложений — $200-500 тыс. Сообщество Axilor Ventures состоит более чем из 400 человек (основателей), готовых также предложить менторскую помощь, ускорить выход продукта на рынок, заключить партнерские сделки.
- Finsight Ventures — интернациональное венчурное сообщество (база — в Сан-Франциско), работающее в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Москве и Мумбаи. За все время (с 2013 года) совершили свыше 30 инвестиций, средний чек превышает $1 млн. Приоритетные направления — FinTech, B2B SaaS, SmartCity, робототехника, недвижимость.
- Indian Angel Network — объединение бизнес-ангелов, существующее с 2006 года и насчитывающее свыше 400 инвесторов. Основные критерии для стартапа — масштабируемость, уникальный продукт. Отрасль может быть практически любой: от сельского хозяйства до ритейла и промышленности. Помимо инвестиций IAN предоставляет доступ к наставничеству, нетворку.
- SAHA Fund — фонд в Бангалоре, ориентированный на слабо развитое в стране женское предпринимательство (по данным SAHA, всего 10% предпринимателей — женщины). В первую очередь ищут стартапы в e-commerce, social media, облачных технологиях, аналитике, EdTech, HealthTech, FoodTech.
- Leo Capital — венчурный фонд в Дели и Бангалоре, инвестирующий преимущественно в стартапы на pre-Series A, но возможны вложения и на этапе pre-seed. Сумма сделки колеблется от $500 тыс. до $2 млн. Спектр направлений широкий: здесь и SaaS, и FinTech, и Travel, и DeepTech. Для фонда важны масштабируемость стартапа, а также сплоченность, увлеченность и настойчивость команды.
- Chiratae Ventures — молодой венчурный фонд, нацеленный на стартапы в области HealthTech, FinTech, Software/SaaS.
Инкубаторы и акселераторы
В Индии действует множество акселераторов, позволяющих получить и финансовую поддержку, и экспертизу, и полезные связи. В основном индийские акселераторы нацелены на FinTech, EdTech и ML (машинное обучение).
- Indian Angel Network работает при поддержке государственного департамента науки и технологий и Национального совета по развитию предпринимательства в области науки и технологий Индии предлагает программы от 18 до 24 месяцев и финансирование до 1 млн долларов США в таких сферах, как сельское хозяйство, электронная коммерция, образование, финансовые услуги и другие.
- TimesNext Accelerator — акселератор для стартапов с высоким потенциалом роста на ранних этапах развития, позволяющий получить доступ к венчурным инвестициям до 15 тыс. долларов во время разработки проекта. В ежегодный набор попадают до 25 стартапов. В обмен на финансирование инвесторы берут 10-25% акций.
- Centre of Excellence (CoE) STPI — часть MeitY Startup Hub, проект для финтех-стартапов, который обеспечивает их ресурсами, коучингом, технологической и финансовой поддержкой. Инкубационный центр работает для стартапов в области IT/ITeS.
- NCETIS (National Center of Excellence in Technology for Internal Security) — также часть MeitY Startup Hub. Проект направлен на помощь стартапам в области проектирования и производства электронных систем (ESDM) для внутренней безопасности. Он работает в сотрудничестве с научно-исследовательскими лабораториями и промышленными компаниями Индии.
- Kerala Startup Mission (KSUM) — государственное агентство стартапов в штате Керала, у которого есть собственные акселерационные программы. K-Accelerator рассчитан на три месяца с недельным буткемпом (интенсивное освоение материала) и помогает установить контакты с потенциальными инвесторами, клиентами, лидерами отрасли. На данный момент участие в акселераторе — только онлайн.
- WE HUB — инкубатор для продвижения женского предпринимательства, работающий в сотрудничестве с i-Hubs в штате Телангана с 2018 года. Это первая и единственная государственная организация такого типа для женских стартапов, обеспечивающая доступ к технической, финансовой, правительственной и политической поддержке, необходимой для расширения масштабов стартапов, поддержания и ускорения доступа к глобальному рынку. Также у WE HUB есть свой акселератор — в 2019 году в него было отобрано 11 проектов, участие в программе длилось с сентября по апрель.
В поисках индийского пути
Программист, разработчик алгоритма сервиса распознавания лиц FindFace, основатель компании NTechLab Артем Кухаренко считает, что несмотря на многолетние теплые отношения между Россией и Индией, уровень сотрудничества в сфере информационных технологий можно назвать недостаточным.
Эксперт отметил, что у России и Индии нет единой общепризнанной площадки для общения и взаимодействия среднего и малого бизнеса. Другой сложностью он назвал языковой барьер. «Когда на индийский рынок выйдет определенное количество российских компаний, остальные последуют за ними, понимая, что это выгодно и бояться нечего», — добавил он.
Перспективным направлением для российских стартапов в Индии является EdTech. Сегодня в Индии свыше 4 тыс. стартапов в этом секторе. Среди них есть и российские проекты — с «Учи.ру» индийские дети изучают математику, а с платформой от «ЯКласс» готовятся к тестам: онлайн-сервисы запущены в нескольких крупных школах.
Подготовка к тестам — одно из приоритетных направлений EdTech-стартапов в Индии: почти 80% от всех инвестиций в сектор цифрового образования в 2020 году получили именно компании, занятые в сегменте Test prep. К ним относятся в первую очередь BYJU’S, Unacademy, Embibe, а также Toppr, Vedantu.
Впрочем, некоторые из этих стартапов (в частности, Vedantu, BYJU’S) также предлагают и классическое онлайн-образование с выдачей сертификатов. Инвестиции в подобные онлайн-курсы в 2020 году в Индии составили 8,4%. Картина выглядит совсем не так, как на российском рынке, и в этом заключается сложность выхода отечественных стартапов в Индию: необходимость готовить продукты под конкретный рынок — их нельзя просто локализовать, переработать.
«В России и в Индии у получателей образования разные потребности. Поэтому российские проекты, которые решают один комплекс проблем, не очень актуальны в Индии. И наоборот. Речь идет скорее не о сотрудничестве между странами, а о взаимообмене технологиями и конкуренции — российские компании выходят на рынок Индии, а индийские — на российский соответственно.
Многие российские проекты в сфере обучения для взрослых запускают пилоты в Индии. Индия — интересный рынок не только для российских игроков, но в целом для любых компаний, которые делают EdTech-продукты», — комментирует Леонид Башлыков, руководитель департамента международного развития «Учи.ру».
Дарья Крошкина, фаундер и СЕО StudyFree, добавила, что в Индии очень выгодно запускать маркетинговые кампании. «Там можно дешево закупить трафик и привлечь множество лидов, стоимость которых составляет чуть более $1. Благодаря размеру рынка такие кампании можно делать долгосрочными, и это означает, что за меньший бюджет, чем во многих других развивающихся странах, мы можем позволить себе привлечь гораздо больше потенциальных клиентов», — отметила она.
На мой взгляд, перспективными направлениями для стартапов могут стать секторы, в которых уже активно развивается межгосударственное сотрудничество Индии. В первую очередь — оборонная сфера, энергетика и освоение космоса.
С 1960-х годов Россия поставила в Индию вооружений на сумму около $65 млрд; действует совместное предприятие по производству сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos; на юге Индии сооружается АЭС «Куданкулам» российского дизайна. Спрос на военные и космические технологии в Индии огромен, что подтверждает работа в стране около 200 стартапов в этих сферах. Одним из важных шагов в этом направлении стало решение кабинета министров Индии разрешить частным компаниям участвовать в национальных проектах по освоению космоса.
Не смотреть нельзя, работать сложно
Открывать офис в Индии дорого, налоги высокие, работать без местных партнеров и персонала сложно, ситуация с интеллектуальными правами также сложная. Для российского бизнеса Индия интересна с точки зрения создания партнерств. В то же время Индия представляет собой огромный рынок, и не смотреть в эту сторону совсем было бы неправильным.
Другой проблемой остается отсутствие инструментов сотрудничества между средними и малыми предпринимателями. На полях Петербургского международного экономического форума и двусторонних саммитов площадки для стартапов из России и Индии за более чем десять лет так и не нашлось.
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