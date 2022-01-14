ЦБ и брокеры обсудят добавление индивидуальных задач в тесты для неквалифицированных инвесторов

В тесты для неквалифицированных инвесторов могут добавить блок с индивидуальными задачами для каждого участника, чтобы они не могли применять шпаргалки из интернета.

Предложение о введении блока таких задач является одним из вариантов дальнейшего развития базы вопросов тестирования инвесторов, сообщил РБК президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Он пояснил, что задачи будут индивидуальными для каждого инвестора благодаря изменению числовых значений в условиях. По его слова, это снизит риск использования заранее известных ответов.

Инициативу обсудит рабочая группа Центрального банка (ЦБ) и саморегулируемых организаций (СРО). В случае одобрения сторонами, изменения в тесты будут внедрены во второй половине 2022 года.

Представитель ЦБ напомнил, что и в текущей версии теста для неквалифицированных инвесторов есть вопросы, где для выбора правильного ответа необходимо провести «относительно несложный расчет». Например, рассчитать сумму налогооблагаемого дохода при сделках с иностранными ценными бумагами. «Задач с открытым вариантом ответа не предусматривается», — отметили в ЦБ

При введении тестов для неквалифицированных инвесторов предполагалось, что в них будут вноситься изменения по мере накопления опыта, указали в ЦБ, добавив, что принципиальных изменений процедуры тестирования не предусматривается.

Обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов при покупке сложных финансовых инструментов было введено с 1 октября 2021 года. Его разработали СРО, а затем утвердил ЦБ. За первый месяц, по данным брокеров, более 70% начинающих инвесторов не смогли пройти тестирование для покупки иностранных акций и акций, не включенных в котировальные списки.

В ходе мониторинга соблюдения правил тестирования неквалифицированных инвесторов Ассоциация развития финансовой грамотности выявила недобросовестные практики. Выяснилось, что некоторые брокеры стремились «помочь» клиентам осилить тест онлайн-шпаргалками, «подсветкой» неправильных ответов и т. д.

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