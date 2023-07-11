inDrive запустил в Индонезии долгосрочную аренду электромотоциклов для водителей сервиса

inDrive в Индонезии начал сдавать электромотоциклы в аренду водителям сервиса с их последующим «бесплатным» выкупом. После 819 дней аренды мотоцикла он станет собственностью арендатора. В российской валюте аренда обойдется в 198 рублей в день.

inDrive начал предлагать водителям сервиса в Индонезии услугу аренды электромотоцикла для работы с его последующим «бесплатным» выкупом. Спустя 819 дней аренды мотоцикла он перейдет в собственность арендатора, пишет издание Republika.

На первом этапе для спецпрограммы аренды будут доступны 50 электромотоциклов. Чтобы принять в ней участие, водитель должен пройти отбор.

В программе участвуют электромотоциклы компании Ivitech.drive. В апреле Ivitech запустила в Индонезии сервис подписки на байки. В выход на новый рынок компания вложила $150-200 тыс.

Аренда электромотоцикла по программе обойдется в 33 тыс. индонезийских рупий в день, или 198 рублей по текущему курсу. За 819 дней аренды водитель заплатит около 162 тыс. рублей, если курс останется на текущих уровнях.

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