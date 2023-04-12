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Финтех-стартап Ivitech вышел на рынок Индонезии с сервисом подписки на байки

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Финтех-стартап Ivitech запустил в Индонезии сервис подписки на байки, в запуск на новом рынке компания вложила порядка $150–200 тысяч. О выходе на новый рынок RB.RU сообщил представитель Ivitech.

Финтех-стартап Ivitech вышел на рынок Индонезии с сервисом подписки на байки

«Индонезийские водители катаются на байках от 5 до 10 лет, постоянно чинят и испытывают трудности с обслуживанием. Ivitech предлагает сервис по подписке на транспортное средство с дальнейшим приобретением в собственность. Это позволит увеличить количество клиентов и сделать поездки комфортными и безопасными для пассажиров», — говорится в сообщении компании.

Ivitech оценивает объем сегмента транспортных агрегаторов в Индонезии в $7 млрд, в Юго-Восточной Азии — в $13 млрд. Компания для начала решила сфокусироваться на Индонезии как на самом крупном рынке.

«В Индонезии запутанная регуляторика, требования часто противоречат друг другу. Спустя несколько пивотов мы адаптировали процессы и привлекли первых партнеров и инвестиции. Сейчас наша команда тестирует модель и дальше планирует ее масштабировать в других странах: Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины», — сообщил сооснователь Ivitech Артем Москалев. 

  • Стартап финансирует unbankable индустрии: ride-hailing, магистральная логистика, селлеры. Ivitech является разработчиком скоринговой модели, которая прогнозирует платежеспособность и потенциальный риск дефолтности компаний. Основатели стартапа — Артем Москалев и Олег Перевиспа. Компания зарегистрирована в Сингапуре.
  • В марте 2023 года Ivitech привлек инвестиции от Kirov Group Ventures в обмен на 4,1%-ную долю. Средства от сделки направлены на увеличение продуктовой линейки, развитие личного кабинета и создание единого интерфейса.

Фото на обложке: Unsplash

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