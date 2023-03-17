Финтех-стартап Ivitech привлек инвестиции от Kirov Group Ventures в обмен на 4% в проекте

Kirov Group Ventures инвестировала в финтех-стартап Ivitech в обмен на 4,1% долю в компании. Об этом RB.RU сообщил представитель фонда. Сумма сделки и оценка стартапа не раскрываются.

Ivitech является разработчиком скоринговой модели, которая прогнозирует платежеспособность и потенциальный риск дефолтности компаний. Основа модели — альтернативные источники данных: ride-hailing платформы, маркетплейсы и другие.

Продукт актуален для малого и среднего бизеса (МСБ) — отмечается, что 65 млн компаний этого сегмента ежегодно недополучают $5,2 трлн на развитие. Эта цифра составляет 41% мирового сегмента МСБ.

Наибольшие трудности, по данным Ivitech, испытывают отрасли, которые не поддаются классической банковской оценке риска: таксомоторная, агропромышленная, магистральная логистика, маркетплейс-селлеры и другие.

Инвестиции от Kirov Group Ventures пойдут на увеличение продуктовой линейки Ivitech, развитие личного кабинета и создание единого интерфейса. Это должно улучшить пользовательский опыт и упростить коммуникацию с клиентами.

Отмечается, что дополнительное фондирование также позволит расширить возможности сервиса для компаний из сферы магистральной логистики.

Основател Ivitech — Артем Москалев и Олег Перевиспа. Компания зарегистрирована в Сингапуре.

Фото на обложке: Unsplash