InDrive запустил подразделение New Ventures для инвестиций в стартапы на развивающихся рынках

InDrive Арсена Томского запустил венчурное подразделение New Ventures для инвестиций в перспективные стартапы стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Компания готова вложить в стартапы до $100 млн, но они должны соответствовать нескольким критериям.

InDrive запустила венчурное подразделение New Ventures. Соответствующие критериям стартапы могут получить финансирование до $100 млн, пишет TechCrunch.

InDrive рассматривает стартапы из стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Они должны быть на стадиях post-seed или до раунда А и считать своей миссией «бросок вызова несправедливости».

Также среди критериев – стабильные денежные потоки, рост в 2-3 раза год к году, потенциал глобальной экспансии. Заявку на вступление в проект можно подать на сайте.

В феврале InDrive привлек $150 млн от General Catalyst на разработку новых продуктов.

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