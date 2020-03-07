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inDriver начнет покупать стартапы с командами мобильной разработки

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Такси-сервис inDriver будет покупать стартапы, предлагая условия как по параметрам M&A, так и по дальнейшим перспективам, включая международную экспансию. Главное условие — у стартапа должна быть укомплектованная команда мобильной разработки. Об этом написал основатель сервиса Арсен Томский на своей странице в фейсбуке.

inDriver начнет покупать стартапы с командами мобильной разработки

Томский уточнил, что необходимы стартапы с Android- и iOS-разработчиками, бэкендом и продуктовыми специалистами. Особенно inDriver интересны маркетплейсы или агрегаторы.

«Скорее всего, основной аудиторией этого сообщения являются стартапы с опытными командами, но не подтвердившие свои гипотезы и находящиеся в раздумьях, что дальше делать. Но могут быть интересны и сами проекты, если они соответствуют p2p-идеологии inDriver», — отметил Арсен Томский.

Местонахождение не имеет значения, поскольку возможна релокация или длительные командировки в офисы компании, включая Москву и Маунтин Вью.

Контактный e-mail: [email protected]

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