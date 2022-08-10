Власти потратят 2,7 млрд рублей на платформу для импортозамещения промышленного софта

Власти собираются направить 2,67 млрд рублей до 2024 года на разработку маркетплейса для промышленного софта — его создает Минпромторг, выяснил «Коммерсантъ».
Платформа должна помочь отечественным предприятиям заместить решения иностранных разработчиков, которые ушли с рынка из-за санкций.
Деньги пойдут на создание самой экосистемы, ее интеграцию ее с внешними информсистемами, разработку сервисов и их внедрение на предприятиях и другое.
Релиз проекта должен состояться в сентябре 2022 года, среди поставщиков софта для платформы уже есть «Топ Системы», 1С, «Аскон», «Нанософт», «Тесис», Группа Т1 и другие.
Впервые о планах Минпромторга создать «Модульную мультисервисную промышленную платформу» (ММПП) стало известно в октябре прошлого года. ММПП, как рассчитывает министерство, должна стать маркетплейсом российского промышленного софта (EPR, MDM, MES, SCADA, PDM, САПР).
Российские компании, которым необходимо инженерное ПО, смогут получить его на платформе по подписке и компенсировать часть своих затрат за счет субсидий.
Фото на обложке: Unsplash
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