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Годовая инфляция в России стала максимальной за последние 6 лет

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Официальный уровень годовой инфляции в России поставил рекорд и стал максимальным за последние 6 лет. Хоть прогноз Банка России предполагал инфляцию на уровне ~7,5% за год, она превысила этот показатель и достигла 8,39%.

Годовая инфляция в России стала максимальной за последние 6 лет

Официальные данные об уровне инфляции в России опубликовал Росстат. В ведомстве отметили, что данные предварительные, окончательные сообщат уже в следующем году – 12 января.

Годовая инфляция в стране составила 8,39%. Это максимум с 2015 года, когда уровень инфляции почти достиг 13% за год. Месячная инфляция снизилась в декабре до 0,82% – медленнее стали дорожать продовольственные товары, в основном овощи и фрукты.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что уровень инфляции в России по итогам года не превысит 7,9%, но позже она признала, что инфляция превысит 8%. Об этом же заявили в Министерстве экономического развития. Вернуть годовую инфляцию к уровню в 4% в следующем году поручил Владимир Путин.

С января 2022 года Росстат будет по-новому рассчитывать инфляцию. Ведомство также расширит список товаров и услуг, используемых для ее расчета.

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Фото на обложке: evgenii mitroshin / Shutterstock

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