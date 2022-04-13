Глава Счетной палаты спрогнозировал инфляцию в России до 20% по итогам года

Инфляция в России по итогам 2022 года может достигнуть 20%. Такой прогноз дал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая 13 апреля в Совфеде.

«Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20%, в этом диапазоне», — сообщил он.

По планам новые прогнозы ЦБ РФ и Минэкономразвития представят в апреле. Опросы аналитиков, проведенные Банком России в начале марта, показали, что годовая инфляция в декабре этого года составит 20%, в следующем году — 8%, а в 2024 году замедлится до 4,8%.

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции марта оказался самым высоким с января 1999 года.

В ходе своего выступления Кудрин также высказал мнение, что экономика России может быть перестроена на работу с учетом зарубежных санкций за два года. Он также выразил надежду, что в будущем зарубежные компании смогут беспрепятственно вернуться на российский рынок.

Фото на обложке: Пресс-служба СФ