Инфляция и общий уровень цен в России продолжат расти до конца года — ЦБ

Инфляция и общий уровень цен в России продолжат расти, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. К концу текущего года уровень инфляции может подойти к 7%, а снижаться начнет только в следующем году. Цель в 4% годовой инфляции, которая стоит перед Банком России, может быть достигнута только к концу 2024 года.
В Банке России сообщили, что текущие темпы роста цен находятся на максимальных уровнях. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Исходя из данных по росту цен на 15 сентября, уровень годовой инфляции будет ближе к 7%, отметил Заботкин, а темпы роста цен на данный момент находятся на максимальных уровнях.
По данным на начало октября годовой уровень инфляции составляет 5,9%, сказал зампред ЦБ. Снижению инфляции в России должно способствовать ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.
15 сентября Банк России поднял ключевую ставку на 100 б.п. до 13%. В ЦБ тогда отметили, что реализовались «существенные проинфляционные риски».
Фото на обложке: KVN1777 /
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