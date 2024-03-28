InfoWatch объединил продукты по защите данных в новом интерфейсном решении

Группа InfoWatch представила разработку в области защиты информации, объединяющую по принципу «одного окна» данные всей линейки компании. О новом интерфейсном решении «Центр расследований» рассказали представители компании. Такой подход позволяет втрое сократить время от первого подозрения в нарушении до принятия решения, отмечают в InfoWatch.

Разработка соответствует требованиям по импортозамещению и имеет совместимость с российскими ОС. «Центр расследований» объединяет события DLP-системы, информацию о хранении и доступе к файлам InfoWatch Data Discovery, данные о действиях сотрудников InfoWatch Activity Monitor визуальную аналитику InfoWatch Vision и оповещение о вероятных рисках InfoWatch Prediction.

Какие инструменты включает «Центр расследований»

Единую консоль для работы с данными в одном окне;

единый фильтр и интерактивный интерфейс для быстрого переключения между разными срезами данных;

возможность сопоставлять сведения из нескольких модулей

«Теперь офицер безопасности сможет в несколько кликов сформировать интересующий его срез данных, при необходимости донастраивать и дополнять его, без переключения между несколькими консолями отслеживать цифровой след сотрудника, анализировать его и при необходимости действовать на опережение», — пояснил актуальность разработки руководитель направления InfoWatch Employee Monitoring ГК InfoWatch Сергей Кузьмин.

В компании добавили, что «Центр расследований» не требует приобретения дополнительных лицензий, он доступен клиентам InfoWatch в рамках обычного обновления любого решения компании, которой пользуется заказчик.

Как показало исследование InfoWatch, по итогам 2023 года объем утекшей информации из финансовой отрасли России увеличился в 3,2 раза и составил. 170,3 млн записей.

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