«Ингосстрах-Инвестиции» первой среди российских управляющих компаний получила доступ к биржам Китая

О том, что управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» первой среди российских компаний получила доступ к биржам материкового Китая, сообщает Forbes со ссылкой на главу компании Владимира Крекотеня.

Статус квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII) позволяет покупать на китайских биржах ценные бумаги, биржевые товары, валюту и производные финансовые инструменты. Также статус дает возможность открывать на этих биржах брокерские и депозитарные счета для торговли акциями и облигациями китайских компаний в юанях.

«Ингосстрах-Инвестиции» планирует запустить для квалифицированных инвесторов стратегии доверительного управления с китайскими активами к концу второго квартала. До конца текущего года управляющая компания намерена создать биржевые паевые фонды на китайские ценные бумаги.

В феврале УК «Альфа-Капитал» получила доступ к торгам в Индии на Бомбейской и Национальной биржах. Биржевые расчеты будут вестись в рупиях, но клиенты организации будут получать доходы в рублях. «Альфа-Капитал» стала первой допущенной до индийских торгов российской компанией.

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