«Ингосстрах» открыл представительство в Турции

Российская страховая компания «Ингосстрах» открыла представительство в Турции. У нее уже есть офисы в Китае, Индии, Азербайджане и Казахстане. Это следует из отчетности компании за первое полугодие 2023 года, передает «Коммерсантъ».

Эксперты говорят, что другие страховые компании тоже могут заинтересоваться открытием представительств в дружественных странах — в первую очередь для перестрахования. Они также предупредили о серьезных рисках развития такого бизнеса.

Тем не менее, по оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, например, азиатские партнеры не способны удовлетворить потребности российского страхового рынка в полном объеме, лишь на 40–60%.

В марте 2023 года «Ингосстрах-Инвестиции» первой среди российских управляющих компаний получила доступ к биржам Китая. Организация получила статус квалифицированного институционального иностранного инвестора в КНР. До конца 2023 года управляющая компания намерена создать биржевые паевые фонды на китайские ценные бумаги.

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