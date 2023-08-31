Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ингосстрах» открыл представительство в Турции

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская страховая компания «Ингосстрах» открыла представительство в Турции. У нее уже есть офисы в Китае, Индии, Азербайджане и Казахстане. Это следует из отчетности компании за первое полугодие 2023 года, передает «Коммерсантъ».

«Ингосстрах» открыл представительство в Турции

Эксперты говорят, что другие страховые компании тоже могут заинтересоваться открытием представительств в дружественных странах — в первую очередь для перестрахования. Они также предупредили о серьезных рисках развития такого бизнеса.

Тем не менее, по оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, например, азиатские партнеры не способны удовлетворить потребности российского страхового рынка в полном объеме, лишь на 40–60%.

  • В марте 2023 года «Ингосстрах-Инвестиции» первой среди российских управляющих компаний получила доступ к биржам Китая. Организация получила статус квалифицированного институционального иностранного инвестора в КНР. До конца 2023 года управляющая компания намерена создать биржевые паевые фонды на китайские ценные бумаги.

Фото на обложке: H_Ko / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Четыре простых шага для начала работы с Турцией
  2. 2 Турция: берег для стартапов
  3. 3 Налоги в Турции в 2022 году: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели
  4. 4 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
  5. 5 Релокация в Анталью: к чему быть готовым при переезде в Турцию
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Picture Predictor

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ