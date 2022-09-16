В Иннополисе протестируют дроны-беспилотники

Власти Иннополиса предложили протестировать дроны-беспилотники, в городе будет действовать экспериментально-правовой режим. Разработкой займется Университет Иннополис.
Мэрия оценила проект в 260 млн рублей за три года. Предложение обсудят на ближайшем заседании экспертной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика», сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
Использовать дроны будет «Конверсавиа БС», а заключения по техническому освидетельствованию сможет выдавать экспертная организация «Новые информационные технологии в авиации». Сам эксперимент будут проводить на небольшой территории радиусом 2 км.
В марте председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в пяти регионах РФ экспериментального режима по внедрению беспилотных авиационных систем. Проект продлится три года.
В проекте участвуют:
- Томская область,
- Камчатский край,
- Чукотский АО,
- Ханты-Мансийский АО,
- и Ямало-Ненецкий АО.
Фото на обложке: Unsplash
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