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В Иннополисе протестируют дроны-беспилотники

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Власти Иннополиса предложили протестировать дроны-беспилотники, в городе будет действовать экспериментально-правовой режим. Разработкой займется Университет Иннополис.

В Иннополисе протестируют дроны-беспилотники

Мэрия оценила проект в 260 млн рублей за три года. Предложение обсудят на ближайшем заседании экспертной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика», сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Использовать дроны будет «Конверсавиа БС», а заключения по техническому освидетельствованию сможет выдавать экспертная организация «Новые информационные технологии в авиации». Сам эксперимент будут проводить на небольшой территории радиусом 2 км.

В марте председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в пяти регионах РФ экспериментального режима по внедрению беспилотных авиационных систем. Проект продлится три года.

В проекте участвуют:

  • Томская область,
  • Камчатский край,
  • Чукотский АО,
  • Ханты-Мансийский АО,
  • и Ямало-Ненецкий АО.
Во время тестирования беспилотников в регионах-участниках будут действовать особые экспериментальные правовые режимы по эксплуатации таких авиасистем.

Фото на обложке: Unsplash

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