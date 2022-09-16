В Иннополисе протестируют дроны-беспилотники

Власти Иннополиса предложили протестировать дроны-беспилотники, в городе будет действовать экспериментально-правовой режим. Разработкой займется Университет Иннополис.

Мэрия оценила проект в 260 млн рублей за три года. Предложение обсудят на ближайшем заседании экспертной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика», сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Использовать дроны будет «Конверсавиа БС», а заключения по техническому освидетельствованию сможет выдавать экспертная организация «Новые информационные технологии в авиации». Сам эксперимент будут проводить на небольшой территории радиусом 2 км.

В марте председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в пяти регионах РФ экспериментального режима по внедрению беспилотных авиационных систем. Проект продлится три года.

В проекте участвуют:

Томская область,

Камчатский край,

Чукотский АО,

Ханты-Мансийский АО,

и Ямало-Ненецкий АО.

Во время тестирования беспилотников в регионах-участниках будут действовать особые экспериментальные правовые режимы по эксплуатации таких авиасистем.

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