Иностранные компании удвоили наем российских IT-специалистов
В 2024 году иностранные компании в два раза увеличили набор российских IT-кадров, сообщил «Коммерсанту» директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин. Директор по развитию ИИ и web-технологий компании Artezio Сергей Матусевич уточнил, что в 2024 году в иностранные компании устроились около 5 тыс. российских IT-специалистов против 2,5 тыс. в 2023 году.
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Особенно активны компании из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, включая китайские Huawei, Alibaba и Tencent, а также фирмы из ОАЭ и Индии. В Европе лидерами по найму стали SAP, Delivery Hero и Zalando, добавил директор по развитию HRM-платформы K-Team Антон Бобров.
Рост спроса на российских специалистов связан с их высокой квалификацией и относительно низкой стоимостью труда. Матусевич объяснил, что российские IT-кадры привлекательны благодаря сильной математической базе и способности решать сложные задачи с ограниченными ресурсами. Он отметил, что главной проблемой остается «качественная» утечка кадров.
- Количество IT-специалистов в России в 2024 году достигло около 1 млн человек, рост за год составил 13%. Среднемесячная зарплата в IT увеличилась на 24% до 176 тыс. рублей, что в два раза выше средней зарплаты по России (87,9 тыс. рублей).
Фото на обложке: dotshock / Shutterstock / FOTODOM
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