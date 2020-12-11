Платформа Insense стала первым в России креативным партнёром TikTok

Российская платформа для создания и оптимизации мобильного контента для социальных сетей стала единственной российской компанией, получившей статус креативного партнёра TikTok. Об этом Rusbase сообщили представители платформы.

Только 10 компаний в мире получили подобный статус. Глобальные офисы компаний Procter&Gamble и Huawei уже подключились к через Insense. Доступ к сообществу из 35 тысяч авторов по всему миру через Insense получат и другие бренды и крупные агентства, говорится в сообщении.

На платформе Insense с помощью независимых креаторов и блогеров создается брендированный видеоконтент и его адаптации для размещения в таргетируемой рекламе. Также площадка берёт на себя пост арт-продакшн.

Эффективность рекламы с каждым видеороликом от конкретного блогера выводится в личном кабинете заказчика. На текущий момент создание креативов доступно для Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, Snapchat и других социальных сетей.

По данным компании, креативы, созданные с Insense, работают в среднем в 6 раз лучше в рекламе, производятся в 4 раза быстрее и в 10 дешевле по сравнению с создаваемыми традиционными продакшн студиями и креативными агентствами.

Сервис Insense основан в 2016 году в Уфе братьями Данилом и Антоном Салюковыми и Александром Федоренко. Компания имеет офисы в Москве, Нью-Йорке и Лондоне и оказывает услуги на рынках США, Канады, Европы и России. Клиентами платформы являются такие бренды, как Uber, Panasonic, L’Oreal и другие.

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