Телеком-операторы раскритиковали идею Минцифры о внеплановых проверках за отказ в заявках на перенос номера

Крупнейшие операторы связи МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» раскритиковали проект приказа Минцифры, где предлагается расширить список числа ситуаций, при которых возможны внеплановые проверки Роскомнадзора и Генпрокуратуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, ведомство планирует добавить в перечень факт отказа более чем в 5% заявок на перенос номера из-за неверных данных абонента.

В настоящее время основаниями для проверки являются неблокировка запрещенной информации ТСПУ (техническими средствами противодействия угрозам) и появление информации о том, что оператор предлагает подключиться к сети до ее ввода в эксплуатацию.

Из проекта приказа следует, что новым индикатором будет ситуация, при которой оператор связи за месяц отклоняет более 5% заявок на перенос номера по причине неверных данных абонента.

Операторы настаивают, что доля отказа будет высокой у всех игроков рынка из-за медленного обновления данных абонентов. Опрошенные газетой эксперты добавляют, что абоненты часто не уведомляет оператора об изменении данных, а сами компании не получают данные от государства.

Участники рынка также предупреждают, что проверки же приведут к росту «административной нагрузки на бизнес» и просят увеличить долю отказов до 20%.

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