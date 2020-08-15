Instagram запросит подтверждение личности у владельцев «подозрительных» аккаунтов

Instagram начнет запрашивать у некоторых аккаунтов документы, удостоверяющие личность, при «подозрительной» активности. Об этом говорится в блоге компании .

«Предлагая подтвердить свою информацию, мы сможем лучше понять, когда аккаунты пытаются ввести своих подписчиков в заблуждение, привлечь их к ответственности и обеспечить безопасность нашего сообщества», — говорится в сообщении Instagram.

Необходимость в подтверждении личности соцсеть будет определять по нескольким признакам. Речь идет об аккаунтах ботов, «подозрительном» поведении или случаях, когда большая часть подписчиков аккаунта находятся в другой стране.

Компания сообщила, что проверки коснутся «небольшого количества членов сообщества». Если владелец учетной записи откажется подтвердить подлинность аккаунта, то аккаунт может быть заблокирован.

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