Пользователи Instagram не смогут устанавливать лимит на время в приложении менее 30 минут в день

Instagram повысил минимальный лимит на время в приложении до 30 минут в день. Ранее пользователи, которые хотели сознательно ограничить свое пребывание в соцсети, могли выставить лимит на 10 и 15 минут.

Изменения в возможностях ограничить время, проведенное в Instagram, заметили некоторые пользователи и поделились скриншотами с TechCrunch.

Ранее Instagram разрешал выставить ежедневный лимит на время в приложении в 10 и 15 минут. Теперь минимальное экранное время в соцсети ограничили 30 минутами.

Пользователи обратили внимание, что дизайн функционала выставления лимита способствует тому, чтобы пользователи выбирал максимальное значение, которое составляет 3 часа в день.

Издание предположило, что Meta Platforms, которой принадлежит Instagram, хочет заставить пользователей проводить больше времени в приложении, чтобы увеличить рекламные охваты.

В начале февраля Meta Platforms отчиталась о снижении чистой прибыли год к году на 8% и впервые зафиксированном оттоке пользователей с платформы. Акции компании рухнули на 22% за одни сутки, что стало крупнейшим однодневным падением в истории фондового рынка.

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