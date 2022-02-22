Пользователи Instagram не смогут устанавливать лимит на время в приложении менее 30 минут в день

Instagram повысил минимальный лимит на время в приложении до 30 минут в день. Ранее пользователи, которые хотели сознательно ограничить свое пребывание в соцсети, могли выставить лимит на 10 и 15 минут.
Изменения в возможностях ограничить время, проведенное в Instagram, заметили некоторые пользователи и поделились скриншотами с TechCrunch.
Ранее Instagram разрешал выставить ежедневный лимит на время в приложении в 10 и 15 минут. Теперь минимальное экранное время в соцсети ограничили 30 минутами.
Пользователи обратили внимание, что дизайн функционала выставления лимита способствует тому, чтобы пользователи выбирал максимальное значение, которое составляет 3 часа в день.
Издание предположило, что Meta Platforms, которой принадлежит Instagram, хочет заставить пользователей проводить больше времени в приложении, чтобы увеличить рекламные охваты.
В начале февраля Meta Platforms отчиталась о снижении чистой прибыли год к году на 8% и впервые зафиксированном оттоке пользователей с платформы. Акции компании рухнули на 22% за одни сутки, что стало крупнейшим однодневным падением в истории фондового рынка.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Ink Drop /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Альфа-банк» потратит 100 млн рублей на поддержку блогеров с маленькой аудиторией
- 2 Вирусная психология: как создать контент, которым будут делиться
- 3 Meta и Zoom начали «приземляться» в России
- 4 Топ-менеджера Meta уволили после скандала с откровенной перепиской с мальчиком
- 5 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
ВОЗМОЖНОСТИ
22 февраля 2022
25 февраля 2022
27 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022