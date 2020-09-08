Названы каналы трафика, приносящие приложениям больше всего установок
Сеть Admitad проанализировала, какие каналы трафика приносят мобильным приложениям большую часть установок. Для этого компания изучила более 2,6 млн новых регистраций, привлеченных с помощью партнерского маркетинга. О результатах Rusbase рассказал представитель Admitad.
Данные считались по 78 программам: от игр до полезных сервисов и утилитов.
Выяснилось, что более половины новых установок в 2020 году обеспечили веб-сайты и онлайн ресурсы. Следом идут специалисты по арбитражу и контекстной рекламе.
Топ каналов трафика по числу приведенных пользователей в 2020 году:
- Веб-сайты и онлайн ресурсы — 51,5%;
- Арбитраж — 32,7%;
- Контекстная реклама — 5%;
- Витринные сайты — 4,3%;
- Другие мобильные приложения — 2%;
- Реклама и группы в соцсетях — 2%;
- Мессенджеры — 1,2%;
- Другое — 1,3%.
По данным Admitad, доходы веб-мастеров на этом направлении за май-август выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самый большой скачок установок в этом году пришелся на апрель и май — тогда партнерам Admitad удалось привлечь на 6% и 10% пользователей больше, чем в те же месяцы 2019 года.
По данным Admitad, большую долю новых клиентов через CPA-канал (модель оплаты интернет-рекламы «цена за действие») в 2020 году получают приложения на Android — в 6 раз больше, чем на iOS.
Это объясняется тем, что с программами на Android работает вдвое больше веб-мастеров. Второй фактор — более активное присутствие приложений на этой операционной системе в партнерском маркетинге.
Фото: Unsplash
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