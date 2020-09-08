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Названы каналы трафика, приносящие приложениям больше всего установок

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть Admitad проанализировала, какие каналы трафика приносят мобильным приложениям большую часть установок. Для этого компания изучила более 2,6 млн новых регистраций, привлеченных с помощью партнерского маркетинга. О результатах Rusbase рассказал представитель Admitad.

Названы каналы трафика, приносящие приложениям больше всего установок

Данные считались по 78 программам: от игр до полезных сервисов и утилитов.

Выяснилось, что более половины новых установок в 2020 году обеспечили веб-сайты и онлайн ресурсы. Следом идут специалисты по арбитражу и контекстной рекламе.

Топ каналов трафика по числу приведенных пользователей в 2020 году:

  • Веб-сайты и онлайн ресурсы — 51,5%;
  • Арбитраж — 32,7%;
  • Контекстная реклама — 5%;
  • Витринные сайты — 4,3%;
  • Другие мобильные приложения — 2%;
  • Реклама и группы в соцсетях — 2%;
  • Мессенджеры — 1,2%;
  • Другое — 1,3%. 

По данным Admitad, доходы веб-мастеров на этом направлении за май-август выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый большой скачок установок в этом году пришелся на апрель и май — тогда партнерам Admitad удалось привлечь на 6% и 10% пользователей больше, чем в те же месяцы 2019 года.

По данным Admitad, большую долю новых клиентов через CPA-канал (модель оплаты интернет-рекламы «цена за действие») в 2020 году получают приложения на Android — в 6 раз больше, чем на iOS.

Это объясняется тем, что с программами на Android работает вдвое больше веб-мастеров. Второй фактор — более активное присутствие приложений на этой операционной системе в партнерском маркетинге.

Фото: Unsplash

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