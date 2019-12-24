Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы и подтвердил требования к Instamart о выплате 965 тысяч рублей в пользу сервиса доставки продуктов iGooods. Об этом говорится в материалах суда.

Суд отклонил жалобу Instamart на штраф около 1 млн рублей в споре с iGooods