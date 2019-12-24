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Суд отклонил жалобу Instamart на штраф около 1 млн рублей в споре с iGooods

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы и подтвердил требования к Instamart о выплате 965 тысяч рублей в пользу сервиса доставки продуктов iGooods. Об этом говорится в материалах суда.

Суд отклонил жалобу Instamart на штраф около 1 млн рублей в споре с iGooods

В первой инстанции было установлено, что Instamart без разрешения использовал на своем сайте фотографии, исключительные права на которые принадлежат iGooods.  

iGooods подал иск в апреле этого года и изначально хотел получить от конкурента 1,93 млн рублей. В iGooods заявили, что Instamart использовал как минимум 193 снимка, которые они специально подготовили для своего онлайн-каталога.

Фото: Unsplash

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