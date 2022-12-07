Правительству предложили выбрать институт для борьбы с влиянием игр на детей

Правительству рекомендовали выбрать ответственный научно-исследовательский институт, который будет проводить экспертизу компьютерных игр и выявлять их влияние на детей. С таким предложением выступила комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям, пишет ТАСС.

В распоряжении издания имеется решение комиссии по вопросу противодействия негативному влиянию игр на детей. В нем парламентарии призывают выбрать организацию, которой можно поручить изучения воздействия игр на детское здоровье. По замыслу законодателей, НИИ проведет анализ и подготовит предложения, которые помогут защитить несовершеннолетних от пагубного влияния игровой индустрии.

Парламентарии также рекомендуют прописать в концепции отдельные критерии, на основании которых можно будет определить, насколько «вредоносна и опасна» та или иная игра.

Ранее сообщалось, что правительство готовит поправки в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», которые предполагают возрастную маркировку компьютерных игр. В планах властей — использовать систему, аналогичную международной PEGI.

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