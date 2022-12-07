Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Правительству предложили выбрать институт для борьбы с влиянием игр на детей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Правительству рекомендовали выбрать ответственный научно-исследовательский институт, который будет проводить экспертизу компьютерных игр и выявлять их влияние на детей. С таким предложением выступила комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям, пишет ТАСС.

Правительству предложили выбрать институт для борьбы с влиянием игр на детей

В распоряжении издания имеется решение комиссии по вопросу противодействия негативному влиянию игр на детей. В нем парламентарии призывают выбрать организацию, которой можно поручить изучения воздействия игр на детское здоровье. По замыслу законодателей, НИИ проведет анализ и подготовит предложения, которые помогут защитить несовершеннолетних от пагубного влияния игровой индустрии.

Парламентарии также рекомендуют прописать в концепции отдельные критерии, на основании которых можно будет определить, насколько «вредоносна и опасна» та или иная игра. 

Ранее сообщалось, что правительство готовит поправки в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», которые предполагают возрастную маркировку компьютерных игр. В планах властей — использовать систему, аналогичную международной PEGI.

Фото на обложке: milatiger / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России предложили создать систему идентификации пользователей компьютерных игр
  2. 2 Никаких наличных: все больше детей предпочитают игровую валюту карманным деньгам
  3. 3 Британский стартап представил видеоигру для пожилых собак
  4. 4 «Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы
  5. 5 «Я верю в Play2Earn»: что может дать новая модель криптомиру
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2022

Первый медицинский акселератор СамГМУ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

14 декабря 2022

HackWagon22

Все ВОЗМОЖНОСТИ