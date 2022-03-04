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Ссылка дня: инструкция по релокации бизнеса в Казахстан

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Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Международный технопарк Astana Hub опубликовал гид по открытию ИТ-стартапа в Казахстане.

Ссылка дня: инструкция по релокации бизнеса в Казахстан

На странице есть информация о необходимых документах, а также контакты консультантов, которые готовы сопровождать предпринимателя в процессе.

 

документы казахстан

Пошаговая инструкция по подготовке документов

 

Экономика Казахстана является крупнейшей в Центральной Азии и растет быстрее других стран СНГ. В общей сложности на Казахстан приходится более 70% иностранных инвестиций в Центральную Азию. В то же время правительство страны активно продвигает идеи цифрового государства, поддерживая стартапы.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Подробнее о стартап-экосистеме страны читайте на специальной странице RB.RU: Куда идти стартапам в Казахстане.

 

Обложка: Unsplash

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