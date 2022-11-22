В каско для электромобилей начали включать риски повреждения аккумулятора и самовозгорания

По такой программе застрахован первый собранный в России электромобиль Evolute.

«Ренессанс страхование» разработала специальную программу каско для электромобилей, сообщил RB.RU представитель компании. Помимо стандартных рисков в нее включены риски повреждения аккумулятора и самовозгорания.

Каско — это добровольное страхование автомобиля, которое покрывает практически все виды ущерба: угон, ДТП, стихийные бедствия и другие.

Программа каско для электромобилей включает риски повреждения аккумулятора, самовозгорание, страховку штатного зарядного устройства. Также предусматривается обращение «без справок» в пределах 30% от страховой суммы, круглосуточная служба поддержки для владельцев электрокаров и расширенный лимит на эвакуацию автомобиля (в том числе в случае разрядки).

«Ренессанс страхование» сообщила, что в компании по новой программе застрахован первый собранный в России электромобиль Evolute.

Стоимость полиса каско для электрокара, как сообщается, сопоставима с обычным каско (как для модели аналогичного класса с ДВС). Всего в «Ренессанс страховании» сейчас застраховано более 200 электромобилей.

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