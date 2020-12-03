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Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Интегратор решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн от агропромышленной группы компаний «АСТ». Об этом Rusbase рассказал представитель компании Cleverbots.

Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн

Компания занимается оказанием полного цикла услуг от консалтинга до интеграции решений на базе технологий искусственного интеллекта. Полученные инвестиции Cleverbots направит на масштабирование и развитие бизнеса на российском и международном рынках.

«Компания планирует расширить команду разработки в 5 раз и команду продаж в 3 раза. Планируется также увеличение маркетингового бюджета и наращивание наших внутренних интеллектуальных активов», – пояснил директор по стратегии Cleverbots Адам Тураев.

Также Cleverbots выступит основным партнером по цифровизации и запуску проектов с применением ИИ в агропромышленном комплексе, в том числе для группы компаний «АСТ».

«Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов с помощью ИИ-технологий дает возможность получить дополнительное преимущество в высококонкурентных отраслях, в том числе в агропромышленном комплексе. Темпы роста Cleverbots продемонстрировали перспективность инвестирования в динамично развивающуюся компанию на инновационном рынке», – сказал президент ГК «АСТ» Руслан Магомедхажиев.

В ГК «АСТ» заверили, что и дальше будут принимать активное участие в дальнейшем развитии компании Cleverbots и формировании новых стратегических партнерств.

Вместе с тем, в Cleverbots уточнили, что в ближайшее время ключевыми направлениями развития компании также станут участие в государственных тендерах и разработка собственных продуктовых решений.

Компания выступает на рынке искусственного интеллекта более 3-х лет. По данным Cleverbots, в портфолио компании более 60 проектов в России, СНГ и Европе для международных компаний и брендов, среди которых Kimberly-Clark, Philip Morris International, Nestle, Merck, AstraZeneca, Mareven, GFD, Герофарм и другие.

Этим летом Cleverbots запустила в России маркетплейс с решениями на базе ИИ. На разработку было потрачено около 3,5 млн рублей.

Фото: Pixabay

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