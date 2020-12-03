Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн

Интегратор решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн от агропромышленной группы компаний «АСТ». Об этом Rusbase рассказал представитель компании Cleverbots.

Компания занимается оказанием полного цикла услуг от консалтинга до интеграции решений на базе технологий искусственного интеллекта. Полученные инвестиции Cleverbots направит на масштабирование и развитие бизнеса на российском и международном рынках.

«Компания планирует расширить команду разработки в 5 раз и команду продаж в 3 раза. Планируется также увеличение маркетингового бюджета и наращивание наших внутренних интеллектуальных активов», – пояснил директор по стратегии Cleverbots Адам Тураев.

Также Cleverbots выступит основным партнером по цифровизации и запуску проектов с применением ИИ в агропромышленном комплексе, в том числе для группы компаний «АСТ».

«Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов с помощью ИИ-технологий дает возможность получить дополнительное преимущество в высококонкурентных отраслях, в том числе в агропромышленном комплексе. Темпы роста Cleverbots продемонстрировали перспективность инвестирования в динамично развивающуюся компанию на инновационном рынке», – сказал президент ГК «АСТ» Руслан Магомедхажиев.

В ГК «АСТ» заверили, что и дальше будут принимать активное участие в дальнейшем развитии компании Cleverbots и формировании новых стратегических партнерств.

Вместе с тем, в Cleverbots уточнили, что в ближайшее время ключевыми направлениями развития компании также станут участие в государственных тендерах и разработка собственных продуктовых решений.

Компания выступает на рынке искусственного интеллекта более 3-х лет. По данным Cleverbots, в портфолио компании более 60 проектов в России, СНГ и Европе для международных компаний и брендов, среди которых Kimberly-Clark, Philip Morris International, Nestle, Merck, AstraZeneca, Mareven, GFD, Герофарм и другие.

Этим летом Cleverbots запустила в России маркетплейс с решениями на базе ИИ. На разработку было потрачено около 3,5 млн рублей.

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