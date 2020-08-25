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Акции Intel стали наиболее популярными в первый день торгов иностранными бумагами

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Акции Intel оказались самыми популярными по итогам первого дня торгов акциями иностранных эмитентов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции Intel стали наиболее популярными в первый день торгов иностранными бумагами

По данным на 23:00 мск объем торгов бумагами Intel составил около 66 млн рублей. На втором месте оказались акции компании Boeing с объемом торгов около 62 млн рублей. На третьем месте — Nvidia — около 46 млн рублей.

«Объем сделок с иностранными акциями в первый день торгов на Московской бирже в рамках основной торговой сессии составил 349 млн рублей», — отмечает зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Мосбиржа запустила торги иностранными акциями из фондового индекса S&P 500. На первоначальном этапе доступными стали акции 19 компаний, в том числе Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, Boeing, Visa и Mastercard. Торги акциями американской компании Apple на площадке начнутся с 7 сентября в связи с процедурой дробления акций.

Фото: Unsplash

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