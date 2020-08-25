Акции Intel стали наиболее популярными в первый день торгов иностранными бумагами

Акции Intel оказались самыми популярными по итогам первого дня торгов акциями иностранных эмитентов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 23:00 мск объем торгов бумагами Intel составил около 66 млн рублей. На втором месте оказались акции компании Boeing с объемом торгов около 62 млн рублей. На третьем месте — Nvidia — около 46 млн рублей.

«Объем сделок с иностранными акциями в первый день торгов на Московской бирже в рамках основной торговой сессии составил 349 млн рублей», — отмечает зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Мосбиржа запустила торги иностранными акциями из фондового индекса S&P 500. На первоначальном этапе доступными стали акции 19 компаний, в том числе Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, Boeing, Visa и Mastercard. Торги акциями американской компании Apple на площадке начнутся с 7 сентября в связи с процедурой дробления акций.

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