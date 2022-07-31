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Intel и Nokia не используют FindFace, несмотря на наличие лицензии

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Журналисты Business Insider познакомились со списком обладателей лицензии на программу распознавания лиц и силуэтов FindFace от российских разработчиков NTechLab  и обнаружили среди 1,1 тыс. компаний и организаций по всему миру такие звучные бренды, как Intel, SpaceX, Dell, Philip Morris, Nokia. Впрочем, наличие лицензии не означает, что корпорации регулярно используют ПО: многие из них просто принимали участие в тестировании.

Intel и Nokia не используют FindFace, несмотря на наличие лицензии

Как пишет американское издание, в базе данных лицензиатов представлено более 60 стран, а среди структур, получивших доступ к FindFace, есть, например, Интерпол, полиция Бразилии и армия Таиланда. Многие из них пользуются отечественным ПО, а вот крупные коммерческие предприятия отказались от этой идеи.

В Philip Morris изначально планировали использовать FindFace для распознавания возраста покупателей, но выбрали другого поставщика. Intel и Nokia решительно опровергли данные о том, что когда-либо работали с FindFace.

Наличие в списке лицензиатов компаний, которые не пользуются программой, представители NTechLab объяснили просто: большинство из обладателей доступа лишь тестировали ПО, а сам факт наличия лицензии никак не связан с реальным использованием продукта.

«Информация, которая содержится в статье, не отражает список действующих клиентов NtechLab», — прокомментировали РБК представители российского разработчика.

Отдельно они отметили, что наличие у журналистов Business Insider списка лицензиатов не представляет никакой опасности для клиентов в разрезе утечки данных: ничего подобного в компании не было.

Сейчас у основанной в 2015 году Александром Кабаковым и Артемом Кухаренко NTechLab около 300 активных клиентов в 20+ странах. Правда, в начале июля сооснователи ушли из компании, лишившись контрольного пакета акций и покинув совет директоров.

Фото на обложке: Houcine Ncib / Unsplash

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