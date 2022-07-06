Два сооснователя разработчика систем распознавания лиц NtechLab ушли из компании

Сооснователи компании-разработчика алгоритмов по распознаванию лиц и силуэтов NtechLab Александр Кабаков и Артем Кухаренко ушли из компании, лишившись контрольного пакета акций и покинув совет директоров.

Это произошло несколько месяцев назад, но, как пишут CNews, известно об этом стало только сейчас. Новость подтвердили изданию источники внутри компании и сами сооснователи проекта.

Александр Кабаков вышел из совета директоров NtechLab еще в декабре 2021 года. Артем Кухаренко – руководитель лаборатории нейронных сетей компании – сделал это чуть позже. Его место в правлении, как следует из кипрского реестра, занял руководитель департамента планирования, анализа и стратегии УК «Альфа-капитал» Алексей Панюшкин.

Этим событиям предшествовала потеря в 2021 году сооснователями NtechLab контрольного пакета акций компании в результате нескольких инвестиционных раундов.

Известно, что в 2020 году инвесторами проекта стали эмиратский фонд Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а ранее в 2018 году миноритарный пакет NtechLab перешел фонду Рубена Варданяна и компании «РТ-развитие бизнеса» («дочке» «Ростеха»).

Как стало известно CNews от источника внутри компании, раскол может быть также связан с тем, что основатели проекта настаивали на развитии международных проектов. И предпосылки для этого были: в 2021 году NtechLab стала победителем международного конкурса G20 Innovation League в категории AI.

Новые инвесторы, судя по всему, предпочли комплексный подход и намереваются развиваться сразу оба направления: и отечественное, и зарубежное.

Компания NtechLab известна, прежде всего, своими проектами по распознаванию лиц, эмоций и силуэтов людей: например, FindFace (платформу использует Департамент информационных технологий правительства Москвы, правоохранительные органы и другие государственные структуры).

В начале июня правительство Московской области также объявило о тестовом запуске платформы видеоаналитики NtechLab, распознающей силуэты. Она поможет оценить загруженность 200+ объектов с большой проходимостью и обеспечить их безопасность.

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