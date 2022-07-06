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Два сооснователя разработчика систем распознавания лиц NtechLab ушли из компании

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сооснователи компании-разработчика алгоритмов по распознаванию лиц и силуэтов NtechLab Александр Кабаков и Артем Кухаренко ушли из компании, лишившись контрольного пакета акций и покинув совет директоров.

Два сооснователя разработчика систем распознавания лиц NtechLab ушли из компании

Это произошло несколько месяцев назад, но, как пишут CNews, известно об этом стало только сейчас. Новость подтвердили изданию источники внутри компании и сами сооснователи проекта.

Александр Кабаков вышел из совета директоров NtechLab еще в декабре 2021 года. Артем Кухаренко – руководитель лаборатории нейронных сетей компании – сделал это чуть позже. Его место в правлении, как следует из кипрского реестра, занял руководитель департамента планирования, анализа и стратегии УК «Альфа-капитал» Алексей Панюшкин.

Этим событиям предшествовала потеря в 2021 году сооснователями NtechLab контрольного пакета акций компании в результате нескольких инвестиционных раундов.

Известно, что в 2020 году инвесторами проекта стали эмиратский фонд Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а ранее в 2018 году миноритарный пакет NtechLab перешел фонду Рубена Варданяна и компании «РТ-развитие бизнеса» («дочке» «Ростеха»).

Как стало известно CNews от источника внутри компании, раскол может быть также связан с тем, что основатели проекта настаивали на развитии международных проектов. И предпосылки для этого были: в 2021 году NtechLab стала победителем международного конкурса G20 Innovation League в категории AI.

Новые инвесторы, судя по всему, предпочли комплексный подход и намереваются развиваться сразу оба направления: и отечественное, и зарубежное.

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Компания NtechLab известна, прежде всего, своими проектами по распознаванию лиц, эмоций и силуэтов людей: например, FindFace (платформу использует Департамент информационных технологий правительства Москвы, правоохранительные органы и другие государственные структуры).

В начале июня правительство Московской области также объявило о тестовом запуске платформы видеоаналитики NtechLab, распознающей силуэты. Она поможет оценить загруженность 200+ объектов с большой проходимостью и обеспечить их безопасность.

Фото на обложке: Ameer Basheer / Unsplash

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