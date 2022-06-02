В Московской области появится система распознавания силуэтов

Власти Московской области и двух других регионов начали внедрять платформу видеоаналитики NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов. Она уже действует на 200 локациях, официальная цель — отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности.
Специализированный софт с искусственным интеллектом при интеграции с городскими камерами может посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения, пишет «Коммерсантъ».
Силуэт будет распознаваться в видеопотоке с камер наблюдения, данные сохраняться в форме аналитических отчетов и таблиц. Удалять их будут спустя установленное заказчиком время. Система позволяет понять, какие объекты перегружены, и обеспечить безопасность граждан.
Доступ к данным системы будет у сотрудников оперативно-разыскных служб, адвокатов по запросу граждан, управляющих и страховых компаний.
Эксперты издания отмечают, что эффективность таких систем зависит от вычислительных ресурсов, а сейчас они в дефиците.
Фото на обложке: Unsplash
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