Intel обновляет команду: директор по продуктам уходит после 30 лет работы, новые топы приходят из Arm и Qualcomm
Кадровые перестановки в Intel: уходит топ с 30-летним стажем
Американский производитель микрочипов Intel объявил о серии крупных кадровых перестановок. Директор по продуктам Мишель Джонстон Холтхаус покидает компанию после более чем 30 лет работы. За это время она занимала руководящие посты в различных подразделениях Intel, включая роль временного сопредседателя совета директоров после ухода бывшего CEO Пэта Гелсингера в прошлом году.
Новые лица из Arm и Qualcomm
В Intel приходят специалисты из других мировых технологических компаний. Исполнительным вице-президентом и главой группы дата-центров назначен Кеворк Кечичян — эксперт с более чем 20-летним опытом в индустрии. Он перешёл из британской Arm, разработчика архитектуры микропроцессоров, где занимал пост исполнительного вице-президента по инженерным разработкам. Ранее Кечичян работал в NXP Semiconductors и Qualcomm — компаниях, специализирующихся на проектировании чипов.
Новый центр и кастомные чипы
Intel создаёт Центральную инженерную группу во главе со старшим вице-президентом Сринивасаном Айенгаром. В его задачи входит развитие направления по выпуску кастомных микросхем — решений «под заказ», ориентированных на потребности технологических компаний и госзаказчиков.
Параллельно исполнительный вице-президент Intel Foundry Нагу Чандрасекран расширяет полномочия и теперь курирует Foundry Services — подразделение по контрактному производству чипов. Джим Джонсон, ранее занимавший руководящие должности в Intel, назначен генеральным директором группы клиентских процессоров.
Централизация власти и сокращения
По данным Reuters, CEO Intel Лип-Бу Тан намерен упростить управленческую структуру: теперь ключевые подразделения будут напрямую подчиняться ему. Эти изменения включают укрупнение команд и сокращение числа руководящих уровней. Одновременно компания проводит масштабное сокращение штата, чтобы ускорить принятие решений и снизить издержки.
Контекст
Intel остаётся одним из крупнейших игроков Кремниевой долины, но в последние годы уступила лидерство в производстве передовых чипов конкурентам — NVIDIA, AMD, TSMC и Samsung. Задержки в переходе на современные техпроцессы негативно сказались на капитализации компании. Сейчас Intel делает ставку на масштабную перестройку: обновляет управленческую команду, реформирует структуру и усиливает борьбу за рынок высокопроизводительных чипов.
Фото на обложке: Justin Sullivan / Staff / Getty Images
