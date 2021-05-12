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Предприниматели смогут подать заявку на кредит под залог интеллектуальной деятельности через «Биржу патентов»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис «Биржа патентов» на государственной платформе i.moscow (Московский инновационный кластер) расширил функционал для предпринимателей — теперь там можно подать заявку на получение кредита под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Предприниматели смогут подать заявку на кредит под залог интеллектуальной деятельности через «Биржу патентов»

Такие кредиты выдаются в рамках совместной программы Московского инновационного кластера, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, «Корпорации МСП» и «МСП Банка». В этом же разделе банки могут подать заявку, чтобы стать партнерами программы.

«Кредиты под залог интеллектуальной собственности пока мало распространены, хотя именно они дают дополнительную возможность привлечения средств в высокотехнологичные предприятия и снижают нагрузку на их оборотный капитал. Чтобы облегчить для инновационного бизнеса работу с интеллектуальной собственностью, правительство Москвы постоянно совершенствует существующие и создает новые сервисы и инструменты», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. 

Также в базе знаний сервиса «Биржа патентов» появилась возможность отслеживать информацию о ближайших вебинарах по защите интеллектуальной собственности. Там же теперь можно скачать видеозаписи прошедших мероприятий.

О «Бирже патентов»

Сервис «Биржа патентов» появился на платформе i.moscow в прошлом году. Его задача — повысить изобретательскую активность участников Московского инновационного кластера и создать дополнительные возможности для использования прав на результаты интеллектуальной деятельности. В марте этого года в сервисе появилась возможность подать заявку на выдачу патента или регистрацию товарного знака и обратиться к проверенным патентным поверенным.

Фото на обложке: Unsplash

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