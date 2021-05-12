Предприниматели смогут подать заявку на кредит под залог интеллектуальной деятельности через «Биржу патентов»

Сервис «Биржа патентов» на государственной платформе i.moscow (Московский инновационный кластер) расширил функционал для предпринимателей — теперь там можно подать заявку на получение кредита под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Такие кредиты выдаются в рамках совместной программы Московского инновационного кластера, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, «Корпорации МСП» и «МСП Банка». В этом же разделе банки могут подать заявку, чтобы стать партнерами программы.

«Кредиты под залог интеллектуальной собственности пока мало распространены, хотя именно они дают дополнительную возможность привлечения средств в высокотехнологичные предприятия и снижают нагрузку на их оборотный капитал. Чтобы облегчить для инновационного бизнеса работу с интеллектуальной собственностью, правительство Москвы постоянно совершенствует существующие и создает новые сервисы и инструменты», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Также в базе знаний сервиса «Биржа патентов» появилась возможность отслеживать информацию о ближайших вебинарах по защите интеллектуальной собственности. Там же теперь можно скачать видеозаписи прошедших мероприятий.

О «Бирже патентов»

Сервис «Биржа патентов» появился на платформе i.moscow в прошлом году. Его задача — повысить изобретательскую активность участников Московского инновационного кластера и создать дополнительные возможности для использования прав на результаты интеллектуальной деятельности. В марте этого года в сервисе появилась возможность подать заявку на выдачу патента или регистрацию товарного знака и обратиться к проверенным патентным поверенным.

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