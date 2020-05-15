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Группа российских инвесторов вложилась в EdTech-стартап IntelliBoard в раунде на $3,4 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

EdTech-стартап IntelliBoard привлек $3,4 млн в раунде А от американского институционального инвестора Connecticut Innovations, а также от фондов с российскими корнями — Flashpoint, SmartHub VC и LETA Capital. Об этом Rusbase рассказал представитель LETA Capital.

Группа российских инвесторов вложилась в EdTech-стартап IntelliBoard в раунде на $3,4 млн

IntelliBoard был основан предпринимателем из Узбекистана Анатолием Кочневым в 2015 году.

Платформа предоставляет сервисы аналитики и отчетности для образовательных сообществ и организаций, которые используют такие системы управления обучением, как Blackboard Learn, Canvas, Brightspace | D2L и Moodle.

IntelliBoard собирает и анализирует статистические данные, визуализируя их в виде простых графиков, таблиц и отчетов.

Сделка поможет компании продолжить рост и разработать дополнительный пользовательский функционал, говорится в сообщении LETA Capital.

Фонд LETA Capital впервые инвестировал в проект в 2017 году. По словам управляющего партнер LETA Александр Чачава, IntelliBoard является лучшим решением в области бизнес-аналитики для растущего рынка систем управления обучением.

В первом раунде LETA Capital вложил $1 млн. «Во втором раунде фонд инвестировал, сохраняя свою долю в компании», — сообщил его представитель.

Фото: Unsplash

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КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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