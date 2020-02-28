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Российский AI-стартап Intelligence Retail привлек $1,5 млн

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Стартап Intelligence Retail привлек $1,5 млн в раунде А от венчурных фондов Finsight Ventures, ExpoCapital, Aii Сorporation и группы бизнес-ангелов. Компания создала технологию распознавания изображений на базе ИИ для FMCG и ритейла. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Intelligence Retail.

Российский AI-стартап Intelligence Retail привлек $1,5 млн

Finsight Ventures (ранее инвестировал в Badoo и Banki.ru) стал лид-инвестором. Привлеченные средства будут направлены на доработку продукта, расширение штата и экспансию на международные рынки. Оценку компании и доли инвесторов не раскрывается.

Intelligence Retail был основан в 2016 году Сергей Барамзиным. Позже к нему присоединился Максим Морозов. Сейчас стартап является резидентом «Сколково», а также имеет офис в Хельсинки. Компания разработала платформу, которая с помощью компьютерного зрения распознает ассортимент. Это, в свою очередь, снижает трудозатраты персонала в торговом зале.

По собственным данным, сейчас Intelligence Retail применяют более 3 тысяч пользователей. Среди клиентов стартапа — Danone, Heineken, Perfetti Van Melle, Action group. Итоговая рекуррентная выручка компании за 2019 год превысила $1 млн. За все время проекта было привлечено около $1 млн, по словам основателя.

Алексей Гарюнов, генеральный партнер Finsight Ventures:

«Распознавание на основе компьютерного зрения — следующий этап в процессе роботизации труда. Он сопровождается повышением эффективности и снижением затрат. Мы считаем необходимым участвовать в этом тренде и надеемся, что Intelligence Retail сможет применить свои компетенции в различных областях с низкой долей цифровизации, например логистический фулфилмент и производство».

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28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

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