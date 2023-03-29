Объем рынка интерактивной рекламы в РФ за 2022 оценили в 520 млрд рублей

Объем рынка интерактивной рекламы в России в минувшем году оценивается в 520 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

По словам вице-президента организации Алексея Беляева, традиционные сегменты показали нулевую динамику. Затраты остались на отметке в 323,7 млрд рублей. При этом вложения в инновационные сегменты в прошлом году достигли 196 млрд рублей.

К инновационным сегментам относятся рубричная реклама, Retail Media Ad, Influencer Marketing, а также нативная реклама, реклама в мессенджерах.

Президент АРИР Борис Омельницкий, в свою очередь, назвал 2022 год временем «тектонических изменений ландшафта», имея в виду уход иностранных игроков из России.

Это привело к изменениям инфраструктуры, которая формировала порядка 20 лет. Заказчики в поисках альтернативы стали использовать новые инструменты продвижения. В связи с этим АРИР изменила свою методику анализа.

По словам Беляева, в ходе исследования эксперты оценили размер рынка и смогли отделить крупных игроков от представителей малого и среднего бизнеса. Это позволило более точно определить долю крупных участников рынка в объеме затрат на интерактивную рекламу.

В ноябре Госдума отклонила предложенный летом законопроект, который предлагал ввести единого оператора цифровой рекламы, выбирать его должно было правительство.

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