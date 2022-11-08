Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы отклонили, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госдумы.

«Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на Совете Государственной Думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен», — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроект с поправками в закон «О рекламе» был принят в первом чтении 15 июля. Его дальнейшее расмотрение застопорилось из-за резонанса, который он вызвал в отрасли. Поправки ко второму чтению должны были быть подготовлены к 13 августа, но затем срок их принятия продлевался трижды.

Документом предлагалось наделить правительство РФ полномочием по определению единого оператора. Оператор должен был бы устанавливать и использовать цифровые рекламные конструкции, создать информационный ресурс для размещения информации на этих конструкциях, а также на электронных досках объявлений в интернете.

Через ресурс единого оператора, по планам, должна была размещаться вся цифровая наружная реклама и все объявления физлиц. В полномочия единого оператора также планировалось включить проверку рекламы на соответствие законодательству, определение цен на размещение. Также выбранный игрок смог бы без торгов заключать контракты на 30 лет на установку своих цифровых конструкций на госземле и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока.

Проект подтвергся критике Минцифры, ФАС и участников рынка: сообщалось, что создание такого оператора приведет к монополизации рынка.

Совет Госдумы ранее принял решение вынести документ о едином операторе цифровой рекламы на второе чтение на этой неделе, чтобы его отклонить.

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