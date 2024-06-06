Брокерская фирма Interactive Brokers начала закрывать счета россиян

Американская брокерская компания Interactive Brokers начала закрывать счета российским пользователям, узнал Forbes. Фирма объясняет такие решения невысокой стоимостью активов и необходимостью дополнительных проверок.

О том, что у российских пользователей начались проблемы, изданию также сообщил глава управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов.

Кроме того, пользователи чата Interactive Brokers в telegram также жалуются на принудительное закрытие счетов.

Брокер при этом аргументирует решение «недавним анализом, невысокой стоимостью активов и необходимостью выполнения дополнительных проверок».

«Эта мера отчасти обусловлена вашей страной проживания и характеристиками счета», — следует из сообщения брокера.

Из услуг, которые остаются доступными российским пользователям, — закрытие счета или его уменьшение. Увеличить счет не получится, как и создать новый.

Леснов, в свою очередь, отметил, что фирма закрывает счета с малой активностью.

Interactive Brokers после начала боевых действий на территории Украины в 2022 году прекратил принимать рубли для пополнения счетов. Также брокерская фирма сделала невозможной покупку российскими клиентами акций компаний из ЕС.

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