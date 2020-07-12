Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россияне рассказали, какие профессии считают самыми интересными

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Большинство россиян (74%) считают, что их профессии интересные, выяснил сервис «Работа.ру» в ходе опроса 3700 пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

Россияне рассказали, какие профессии считают самыми интересными

Как показал опрос, на выбор профессии больше всего влияет предполагаемый уровень дохода — этот пункт отметила треть опрошенных (33%). На выбор 30% респондентов повлияло мнение членов их семей, 23% указали важность наличия перспективы карьерного роста, а 12% жителей России обозначили, что выбрали текущую профессию из-за мнения друзей.

Меньшую значимость для выбора профессии, по мнению участников опроса, имеет влияние преподавателей (6%), рейтинги вузов и профессий (5%), примеры известных личностей (4%).

Самые интересные профессии по мнению россиян:

  • Дизайнер — 21%
  • Журналист — 15%
  • Инженер — 14%
  • Водитель — 13%
  • Врач — 12%
  • Ученый — 12%
  • Программист — 11%
  • Артист — 10%
  • Строитель — 9%
  • Учитель (преподаватель) — 8%
  • Пилот — 7%
  • Другое — 15%

В варианте «Другое» респонденты отметили интерес к профессиям адвоката, пожарного, архитектора и логиста.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 июля 2020

Стартап-кафе Grill

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма