Россияне рассказали, какие профессии считают самыми интересными

Большинство россиян (74%) считают, что их профессии интересные, выяснил сервис «Работа.ру» в ходе опроса 3700 пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

Как показал опрос, на выбор профессии больше всего влияет предполагаемый уровень дохода — этот пункт отметила треть опрошенных (33%). На выбор 30% респондентов повлияло мнение членов их семей, 23% указали важность наличия перспективы карьерного роста, а 12% жителей России обозначили, что выбрали текущую профессию из-за мнения друзей.

Меньшую значимость для выбора профессии, по мнению участников опроса, имеет влияние преподавателей (6%), рейтинги вузов и профессий (5%), примеры известных личностей (4%).

Самые интересные профессии по мнению россиян:

Дизайнер — 21%

Журналист — 15%

Инженер — 14%

Водитель — 13%

Врач — 12%

Ученый — 12%

Программист — 11%

Артист — 10%

Строитель — 9%

Учитель (преподаватель) — 8%

Пилот — 7%

Другое — 15%

В варианте «Другое» респонденты отметили интерес к профессиям адвоката, пожарного, архитектора и логиста.

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