Россияне рассказали, какие профессии считают самыми интересными
Большинство россиян (74%) считают, что их профессии интересные, выяснил сервис «Работа.ру» в ходе опроса 3700 пользователей старше 18 лет из всех регионов России.
Как показал опрос, на выбор профессии больше всего влияет предполагаемый уровень дохода — этот пункт отметила треть опрошенных (33%). На выбор 30% респондентов повлияло мнение членов их семей, 23% указали важность наличия перспективы карьерного роста, а 12% жителей России обозначили, что выбрали текущую профессию из-за мнения друзей.
Меньшую значимость для выбора профессии, по мнению участников опроса, имеет влияние преподавателей (6%), рейтинги вузов и профессий (5%), примеры известных личностей (4%).
Самые интересные профессии по мнению россиян:
- Дизайнер — 21%
- Журналист — 15%
- Инженер — 14%
- Водитель — 13%
- Врач — 12%
- Ученый — 12%
- Программист — 11%
- Артист — 10%
- Строитель — 9%
- Учитель (преподаватель) — 8%
- Пилот — 7%
- Другое — 15%
В варианте «Другое» респонденты отметили интерес к профессиям адвоката, пожарного, архитектора и логиста.
Фото: Unsplash
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