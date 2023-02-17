Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Телефонные мошенники начали менять номера мобильных телефонов на международные

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Телефонные мошенники стали менять мобильные номера на международные. Больше всего звонков поступало из Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна. Отечественные операторы считают эту стратегию результатом защиты внутрироссийского трафика.

Телефонные мошенники начали менять номера мобильных телефонов на международные

Мошенники чаще стали использовать номера малых операторов связи, это «тренд 2023 года», а также звонки через мессенджеры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию «Мегафона».

На фоне сокращения количества российских номеров, доступных для подмены, мошенникам приходится искать зарубежные источники, с которыми локальные операторы еще не наладили связи по проверке контактов, отметил глава центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

Он считает, что существующие меры борьбы со злоумышленниками эффективны, насколько это технически возможно, но централизованной системы по проверке и блокировке подменных номеров только в России недостаточно.

В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для борьбы с телефонными мошенниками. Сейчас к платформе подключены «Мегафон», МТС и «Вымпелком».

Пока на российском рынке, как отмечают в Telecom Daily, распространяется около 7,5 млн серых сим-карт, проблема со звонками с подменных номеров решена не будет.

Фото на обложке: ronstik / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Переводы через СБП за рубеж, бесплатные платные дороги для электрокаров: главное 17 февраля
  2. 2 РКН потребовал допфинансирование, Wildberries будет ставить оценки покупателям: главное 16 февраля
  3. 3 Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?
  4. 4 Высокочастотная торговля — что стоит знать об этом инструменте сегодня, чтобы на нем зарабатывать?
  5. 5 Топ-11 ошибок начинающих криптоинвесторов

ВОЗМОЖНОСТИ

17 февраля 2023

Berkeley SkyDeck

19 февраля 2023

Construction & Design Tech

20 февраля 2023

Курсы по ручному тестированию и углубленному Python от VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Новости

Wildberries запретит продавцам указывать произвольную первоначальную стоимость товара

Истории

Как ответить на вопрос о зарплатных ожиданиях

Новости

Россияне смогут заказывать лимитированные кроссовки и одежду от популярных брендов через «Яндекс.Маркет»

Колонки

Три «красных флага», что сотрудник хочет уйти — как вовремя это распознать и удержать его