Телефонные мошенники начали менять номера мобильных телефонов на международные

Телефонные мошенники стали менять мобильные номера на международные. Больше всего звонков поступало из Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна. Отечественные операторы считают эту стратегию результатом защиты внутрироссийского трафика.

Мошенники чаще стали использовать номера малых операторов связи, это «тренд 2023 года», а также звонки через мессенджеры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию «Мегафона».

На фоне сокращения количества российских номеров, доступных для подмены, мошенникам приходится искать зарубежные источники, с которыми локальные операторы еще не наладили связи по проверке контактов, отметил глава центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

Он считает, что существующие меры борьбы со злоумышленниками эффективны, насколько это технически возможно, но централизованной системы по проверке и блокировке подменных номеров только в России недостаточно.

В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для борьбы с телефонными мошенниками. Сейчас к платформе подключены «Мегафон», МТС и «Вымпелком».

Пока на российском рынке, как отмечают в Telecom Daily, распространяется около 7,5 млн серых сим-карт, проблема со звонками с подменных номеров решена не будет.

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