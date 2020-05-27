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SkillFactory, «ВКонтакте» и HeadHunter запустили интернет-колледж

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

SkillFactory при поддержке «ВКонтакте» и HeadHunter интернет-колледж, в котором россиян будут бесплатно обучать основам популярных интернет-профессий. Об этом говорится в сообщении SkillFactory.

SkillFactory, «ВКонтакте» и HeadHunter запустили интернет-колледж

Создатели интернет-колледжа планируют обучить до 500 тысяч человек в период с 8 июня до конца августа: в это время курсы по основным специальностям будут бесплатными.

Проект создан, чтобы помочь с профессиональной переподготовкой людям, потерявшим работу на фоне пандемии.

В интернет-колледж сможет поступить любой желающий вне зависимости от возраста, профессионального стажа и опыта работы. Обучение можно пройти по одной из пяти специализаций: маркетинг в социальных сетях, копирайтинг, дизайн на Tilda, верстка, онлайн-продажи. 

Формат обучения — интенсивный онлайн-марафон в сообществе SkillFactory «ВКонтакте»: задания присылает чат-бот, а лекции проходят в формате прямых трансляций и видеозаписей. Продолжительность курса составит 10 дней, после чего студенты получат помощь в составлении резюме и портфолио от HeadHunter.

Первый поток стартует 8 июня, заявку на участие необходимо оставить в период с 25 мая по 7 июня. Первый день занятий будет посвящен профориентации, остальные 9 дней — освоению теории и практическим занятиям. 

Фото: Unsplash

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