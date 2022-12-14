Inventive Retail Group будет доставлять в Россию «топовые бренды» из-за границы

Inventive Retail Group, развивавшая магазины Nike в России, запустит сервис для заказа товаров из-за границы. Для этого зарегистрирован домен brandly. Сервис будет доставлять в РФ «топовые бренды», принимать российские карты и гарантировать возврат в случае брака.

Платформу запустят в начале 2023 года. Сначала будут ввозить одежду, обувь и электронику. У сайта уже появилась главная страница, узнал «Коммерсантъ».

Аналитики считают, что местные продавцы крупных иностранных брендов ищут новые возможности для заработка на фоне ухода из страны иностранных компаний. Запуск новых направлений необходим для компании, бизнес IRG ранее строился на представительстве в России крупных международных брендов.



Эксперты предупредили, что несмотря на большой опыт IRG в создании онлайн-магазинов, конкуренция среди таких сервисов растет, а потребители к ним еще не привыкли.

Покупатель бизнеса Zara запустит бренды специально для России. Под новыми марками планируется продавать одежду и обувь. Часть новой коллекции Daher рассчитывает произвести на российских мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.

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